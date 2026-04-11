بمناسبة عيد الفصح.. هدنة 32 ساعة بين روسيا وأوكرانيا

يسري وقف مؤقت لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا اعتبارا من بعد ظهر السبت وحتى منتصف ليل الأحد-الاثنين بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، في وقت سقط فيه قتلى وجرحى في هجمات شنتها موسكو على جنوب وشمال شرق أوكرانيا.

وتستمر الهدنة 32 ساعة، إذ أعلن الكرملين أن الهدنة تبدأ الساعة الرابعة بعد الظهر (13.00 بتوقيت غرينتش) السبت، وتستمر حتى نهاية يوم الأحد.

وأشار الكرملين إلى أنه وجّه وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش فاليري غيراسيموف بوقف العمليات القتالية في جميع الاتجاهات خلال هذه الفترة.

على الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لاحترام وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح الأرثوذكسي الذي أعلنه نظيره الروسي، وذكّر بأن كييف كانت اقترحت هدنة للمناسبة.

وكان الطرفان قد اتفقا أيضا على وقف إطلاق نار خلال عيد الفصح الأرثوذكسي العام الماضي، بينما لا تزال جهود إنهاء الحرب بين الطرفين متعثرة، وهي الحرب التي دخلت عامها الخامس.

هجمات روسية قبيل الهدنة

ميدانيا، أعلنت السلطات في أوديسا جنوب أوكرانيا، اليوم السبت، عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في غارات روسية، وذلك قبل ساعات من بدء سريان الهدنة، بينما أفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 128 طائرة مسيرة على أوكرانيا ليلة الخميس.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات المحلية عن مقتل شخصين وإصابة نحو 15 آخرين بجروح ليلة الجمعة في هجومين منفصلين استهدفا مدينتي بولتافا وسط أوكرانيا وسومي شمال شرق البلاد.

وتسيطر موسكو على ما يزيد بقليل عن 19% من أوكرانيا، معظمها خلال الأسابيع الأولى من النزاع.

ووفق وسائل إعلام دولية، كلفت الحرب بين موسكو وكييف مئات الآلاف من الأرواح وأجبرت الملايين على النزوح، مما يجعلها النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.