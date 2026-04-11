البرلمان العراقي ينتخب رئيسا جديدا للبلاد

انتخب مجلس النواب العراقي -اليوم السبت- السياسي الكردي نزار آميدي رئيسا ‌جديدا للبلاد، وذلك إثر الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان مجلس النواب العراقي، قد عقد -اليوم السبت- جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد للسنوات الأربع المقبلة، بعد تأجيل سابق لمرتين، وسط تنافس من 16 مرشحا على المنصب.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم (17) للدورة الانتخابية السادسة السنة التشريعية الأولى الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية" مشيرة إلى أن عدد الحضور بلغ 223 نائبا من أصل 329.

وأوضحت أن أعضاء المجلس شرعوا باختيار مرشحيهم بعد أن فُتحت صناديق الاقتراع لاختيار رئيس البلاد.

وقرر مجلس النواب العراقي مطلع فبراير/شباط الماضي، للمرة الثانية تأجيل جلسة انتخاب رئيس للبلاد، في ظل خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين "الحزب الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني" بشأن الاستحواذ على المنصب.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وتنص الفقرة ب من المادة 72 في الدستور العراقي على أنه يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس.

وكان البرلمان العراقي عقد أولى جلساته خلال مأموريته الجديدة في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

فيما تنص الفقرة أ من المادة 76 على أنه يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.