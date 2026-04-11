باكستان تستضيف المفاوضات.. فكيف علق نائب هندي؟

بينما انطلقت في باكستان اليوم مفاوضات إيرانية أمريكية، كان للهند الجار اللدود تعليق لافت صدر على لسان نائب برلماني.

النائب شاشي ثارور وهو أيضا قيادي بحزب المؤتمر الوطني الهندي قال إن الهند ليست في مضمار تنافس مع باكستان حول هذا الملف، مشددا على أن "هوية من يحقق السلام لا تهم طالما تحقق السلام ذاته".

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية عن ثارور قوله، اليوم السبت، إن بروز باكستان وسيطا للسلام في سياق معين لا يعني محو الأدلة على أفعالها السيئة السابقة أو التغاضي عن ماضيها.

وفي حديثه للصحفيين بالعاصمة نيودلهي عقب حضوره مؤتمر التاريخ الوطني، أوضح ثارور أن لباكستان "مصلحة مباشرة" في هذه القضية، فهي تشترك مع إيران في حدود تمتد نحو 900 كيلومتر، كما أن لديها أعدادا كبيرة من السكان الشيعة.

وشدد ثارور على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون هو تحقيق السلام، مضيفا أن الهند ستجني فوائد الاستقرار في المنطقة بغض النظر عن الجهة التي تقود جهود الوساطة.

وتابع النائب الهندي قائلا: "يجب أن ينتصر السلام، والجميع يريدون ذلك. لقد ألحقت هذه الحرب ضررا بالغا بالهند… ونحن بحاجة ماسة إلى تسوية سلمية.. الجميع يدرك كيف توقفت إمدادات الطاقة، كما أن أكثر من عشرة ملايين هندي عالقون في دول الخليج بسبب الحرب.. وفي ظل هذه المعطيات، فإن وقف هذه الحرب يصب بالكامل في مصلحة الهند، سواء تقدمت باكستان أو غيرها للتوسط".

يذكر أن المفاوضات بين طهران وواشنطن بدأت بعد ظهر اليوم السبت في إسلام آباد، بوساطة باكستان، بهدف وضع حد للحرب.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني قوله إن المحادثات الثلاثية جرت وجها لوجه بين جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومعه المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من الجانب الأمريكي، مقابل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي من الجانب الإيراني، إضافة إلى قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وأفاد التلفزيون الإيراني بانضمام أعضاء اللجان الاقتصادية والعسكرية والقانونية الإيرانية إلى غرفة التفاوض في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ولاحقا، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإيران وباكستان تعقد اجتماعا ثلاثيا وجها لوجه.