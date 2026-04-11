انتقد ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، بشدة ما وصفه بـ"وهم القوة المطلقة" الذي يغذي الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران، في أقوى إدانة له حتى الآن.

وترأس ليو قداس صلاة مسائيا في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الولايات المتحدة وإيران مفاوضات مباشرة وجها لوجه في باكستان.

ولم يذكر البابا، وهو أول بابا مولود في الولايات المتحدة في التاريخ، الولايات المتحدة أو الرئيس دونالد ترمب بالاسم في صلاته التي كانت مقررة قبل الإعلان عن المحادثات. لكنّ نبرة ليو ورسائله بدت موجهة إلى ترمب والمسؤولين الأمريكيين الذين تفاخروا بالتفوق العسكري الأمريكي وبرروا الحرب بلغة دينية.

كفى استعراضا للقوة

وفي نداء مباشر إلى قادة العالم، قال البابا ليو "توقفوا! إنه زمن السلام! اجلسوا ‌إلى طاولات الحوار والوساطة، لا إلى الطاولات التي يُخطط فيها لإعادة التسلح".

وأضاف ليو: "كفى عبادة للذات والمال! كفى استعراضا للقوة! كفى حربا!".

وكان من بين الحضور في مقاعد الكنيسة رئيس أساقفة طهران، الكاردينال البلجيكي دومينيك جوزيف ماثيو. ومثل الولايات المتحدة نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لورا هوكلا، بحسب ما أفادت به السفارة الأمريكية.

ودعا ليو جميع ذوي النيات الحسنة إلى الصلاة من أجل السلام، والمطالبة بإنهاء الحرب من قبل قادتهم السياسيين.

وقال ليو إن الصلاة من أجل السلام تمثل وسيلة "لكسر الحلقة الشيطانية للشر"، وبناء ملكوت الله بدلا من ذلك، حيث لا توجد سيوف أو طائرات مسيرة أو "أرباح غير عادلة".

وأوضح أن القادة يستخدمون الدين لتبرير أفعالهم في الحرب، مشيرا إلى أن مسؤولين أمريكيين، استندوا إلى إيمانهم المسيحي لتصوير الولايات المتحدة كدولة مسيحية تسعى لهزيمة أعدائها.

"الرعب واللاإنسانية"

وأكد ليو أن الله لا يبارك أي حرب، وبالتأكيد ليست تلك التي تُلقى فيها القنابل. وكان قد قال في 30 مارس/آذار إن الرب لا يقبل صلوات القادة الذين يشنون الحروب "وأياديهم ملطخة بالدماء".

إعلان

واستخدم ليو لهجة حادة للتنديد بالحرب مستشهدا برسائل من أطفال في مناطق الحرب قال إنها تصف "الرعب واللاإنسانية".

وأضاف البابا البالغ 70 عاما أن الكنيسة عارضت ⁠في عام 2003 الغزو الذي قادته الولايات ⁠المتحدة للعراق مشيرا إلى نداء أطلقه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني قبل 4 أيام من اندلاع الحرب.

وبرز ليو، المعروف بحرصه الشديد في انتقاء كلماته، بوصفه منتقدا صريحا للحرب على إيران.

وتأتي تصريحاته الأخيرة وسط انتقادات متزايدة للولايات المتحدة وإسرائيل بعد استحضارهما عبارات ومظاهر دينية في سياق الحرب الدائرة ضد إيران، حيث طلب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، قبل أيام، من الأمريكيين الصلاة "باسم يسوع المسيح" من أجل تحقيق نصر عسكري في الشرق الأوسط.