الصين تشيد بـ"نجاحات" كوريا الشمالية رغم جهود أمريكا "لخنقها"

Chinese Foreign Minister Wang Yi and North Korean Foreign Minister Choe Son Hui shake hands as they meet in Pyongyang, North Korea, April 9, 2026, during Wang's first visit to North Korea since 2019. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.
وزير الخارجية الصيني وانغ خلال لقائه وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي أثناء زيارته لبيونغ يانغ (رويترز)
Published On 10/4/2026

أشاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بـ"النجاحات" التي حققتها كوريا الشمالية رغم جهود الولايات المتحدة "لعزلها وخنقها"، في الوقت الذي تحاول فيه بكين تحسين العلاقات مع بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن وانغ قوله، خلال مراسم استقبال أُقيمت في العاصمة بيونغ يانغ، أمس، إن "النجاحات الجديدة التي حققتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في البناء الاشتراكي، رغم الجهود المتزايدة التي تبذلها الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى لعزلها وخنقها، هي نتيجة العمل الجاد وحكمة الشعب الكوري تحت القيادة الحكيمة للرفيق الأمين العام كيم جونغ أون".

من جانبها، أشادت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي بالعلاقات بين كوريا الشمالية والصين "التي صمدت أمام كل عواصف التاريخ".

وقد أوضح ملخص رسمي للاجتماع نشرته وزارة الخارجية ‌الصينية أن وانغ أكد في اجتماع مع تشوي سون هوي أن بكين مستعدة "لمواصلة تعزيز الزخم الإيجابي في تطوير العلاقات الثنائية".

وتأتي هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها وانغ لكوريا الشمالية والتي تستغرق يومين، بعد فترة وجيزة من استئناف الرحلات الجوية وخطوط السكك الحديد بين البلدين المتجاورين والتي عُلّقت بسبب جائحة "كوفيد-19".

وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية ومصدرا حيويا للدعم الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي لهذا البلد المعزول، الذي يخضع لعقوبات دولية بسبب برنامجه للأسلحة النووية.

وفي سبتمبر/أيلول، أظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ انسجامه مع الزعيم الكوري الشمالي وفرش له السجادة الحمراء بدعوته، إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عرض عسكري كبير احتفالا بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالات
