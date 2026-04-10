الصين تشيد بـ"نجاحات" كوريا الشمالية رغم جهود أمريكا "لخنقها"

أشاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بـ"النجاحات" التي حققتها كوريا الشمالية رغم جهود الولايات المتحدة "لعزلها وخنقها"، في الوقت الذي تحاول فيه بكين تحسين العلاقات مع بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن وانغ قوله، خلال مراسم استقبال أُقيمت في العاصمة بيونغ يانغ، أمس، إن "النجاحات الجديدة التي حققتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في البناء الاشتراكي، رغم الجهود المتزايدة التي تبذلها الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى لعزلها وخنقها، هي نتيجة العمل الجاد وحكمة الشعب الكوري تحت القيادة الحكيمة للرفيق الأمين العام كيم جونغ أون".

من جانبها، أشادت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي بالعلاقات بين كوريا الشمالية والصين "التي صمدت أمام كل عواصف التاريخ".

وقد أوضح ملخص رسمي للاجتماع نشرته وزارة الخارجية ‌الصينية أن وانغ أكد في اجتماع مع تشوي سون هوي أن بكين مستعدة "لمواصلة تعزيز الزخم الإيجابي في تطوير العلاقات الثنائية".

وتأتي هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها وانغ لكوريا الشمالية والتي تستغرق يومين، بعد فترة وجيزة من استئناف الرحلات الجوية وخطوط السكك الحديد بين البلدين المتجاورين والتي عُلّقت بسبب جائحة "كوفيد-19".

وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية ومصدرا حيويا للدعم الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي لهذا البلد المعزول، الذي يخضع لعقوبات دولية بسبب برنامجه للأسلحة النووية.

وفي سبتمبر/أيلول، أظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ انسجامه مع الزعيم الكوري الشمالي وفرش له السجادة الحمراء بدعوته، إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عرض عسكري كبير احتفالا بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.