هاريس تفكر بخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028

‌قالت كامالا هاريس النائبة السابقة للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والتي ترشحت للانتخابات عن الحزب الديمقراطي في 2024 وخسرت أمام الرئيس دونالد ترمب، إنها تفكر بجدية في الترشح للمنصب مرة أخرى عام 2028.

وقالت هاريس، اليوم الجمعة، في ردها على سؤال الناشط والإعلامي "آل شاربتون" حول إمكانية ترشحها لخوض سباق الرئاسة المقبل "قد أفعل. أنا أفكر في الأمر".

جاءت تصريحات هاريس أثناء حضورها في المؤتمر السنوي لمنظمة "ناشونال أكشن نتورك"، الذي شارك فيه نحو 6 مرشحين ديمقراطيين محتملين هذا الأسبوع.

وعقب تلويحها بالترشح حظيت هاريس، أول نائبة رئيس أمريكية من أصول أفريقية والمرشحة الديمقراطية للرئاسة في عام 2024، على تصفيق الحاضرين في المؤتمر.

تنافس كبير

واستعرض مؤتمر "ناشونال أكشن نتورك" هذا الأسبوع مجموعة من الديمقراطيين الذين بدؤوا بالفعل في التنافس على المراكز المتقدمة، فيما يتوقع مراقبون أن يشهد السباق تنافسا كبيرا.

ولن يبدأ الموسم التمهيدي لاختيار مرشح الرئاسة المقبل عن الحزب الديمقراطي بشكل فعلي إلا بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني (انتخابات تجديد كل أعضاء مجلس النواب الأمريكي وثلث أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي).

وتواجه حملة هاريس في 2028 تحديات بين الناخبين الذين أشاروا في استطلاعات الرأي إلى رغبتهم في رؤية قادة جدد للحزب الديمقراطي بعد خسارتها أمام ترمب.

وشغلت هاريس، في السابق، منصب عضو مجلس الشيوخ والمدعية العامة لولاية كاليفورنيا ومناصب أخرى. وخاضت هاريس سباقا باء بالفشل للترشح عن الحزب الديمقراطي في 2020.

وتنتهي ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 2028 ولا يحق له الترشح مرة ثالثة. وقد فاز ترمب بولاية أولى في 2016، وبدأ مهامه من 2017 حتى 2021، ثم فاز بولاية ثانية في نهاية 2024.

ويمنع التعديل الـ22 لدستور الولايات المتحدة أي شخص من تولي الرئاسة للمرة الثالثة، وينص على أنه لا يُمكن انتخاب أي رئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 4 سنوات.