نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته في قضايا فساد لأسباب "أمنية"

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تأجيل جلسات محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين على الأقل، متذرعا بأسباب أمنية وسياسية.

ولم يحدد نتنياهو في طلبه تفاصيل إضافية عن تلك الأسباب، فيما لم يتضح ما إذا كانت المحكمة المركزية الإسرائيلية ستستجيب لطلب نتنياهو.

وبحسب القناة 12 الخاصة، قررت المحكمة، الخميس الماضي، استئناف جلسات محاكمة نتنياهو، يوم الأحد المقبل.

وتوقفت محاكمة نتنياهو في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي انطلقت في 28 فبراير/شباط الماضي.

وكانت الجبهة الداخلية بالجيش الإٍسرائيلي أعلنت حظر التجمعات مع بدء الحرب على إيران مما أوقف جلسات المحاكم في إسرائيل.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات 1000 و2000 و4000. وقُدمت ضده لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

مضمون التهم

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

ويتعلق "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يرفضها مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكنْ دون الإقرار بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

إعلان

في المقابل يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هرتسوغ لمنح العفو لنتنياهو.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.