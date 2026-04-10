أطفال لبنان في مرمى نيران إسرائيل وتحذيرات من تدهور الوضع الإنساني

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مقتل 33 طفلا في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية الأربعاء الماضي، في حين حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تدهور الوضع الإنساني جراء قصف عشرات المواقع دون سابق إنذار.

وأفادت المنظمة -في بيان عبر منصة إكس- بأنها سجلت مقتل 33 طفلا وجرح 153 آخرين، ليرتفع عدد الضحايا لأكثر من 600 طفل قتلوا أو أُصيبوا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية في الثاني من مارس/آذار الماضي تزامنا مع الحرب على إيران.

وبسبب تدهور الوضع، أكدت يونيسيف أن أكثر من مليون شخص نزحوا في مختلف أنحاء لبنان منذ بداية التصعيد، بينهم نحو 390 ألف طفل، مشيرة إلى أن عديدا من العائلات اضطرت إلى النزوح أكثر من مرة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

قصف دون إنذار

من جهتها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عشرات المواقع في لبنان من دون توجيه أي إنذارات مسبقة، مؤكدة أن استهداف مناطق كانت تُعد آمنة تسبب في حالة من الذعر وأجبر السكان على النزوح مجددا.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوجين بيون، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن الهجمات الإسرائيلية التي وقعت الأربعاء الماضي كانت الأعنف في سياق النزاع الحالي، "متسببة في تفاقم الأوضاع الإنسانية".

وفي مثال على التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان، أشارت المتحدثة الأممية إلى أن العاصمة اللبنانية بيروت تعرضت لقصف نحو 100 موقع دون سابق إنذار، بما في ذلك أحياء مكتظة بالسكان تضم آلاف النازحين، وفق تأكيدها.

ضغط واكتظاظ

وكشفت عن تعثر وصول الاحتياجات الإنسانية في لبنان في ظل تزايد صعوبة الوصول إلى المتضررين في المناطق المتأثرة بالهجمات، إلى جانب تسجيل ضغط شديد على الخدمات الأساسية والمرافق الإنسانية.

وقالت إن أكثر من 680 منشأة إيواء تعاني من اكتظاظ شديد، في وقت تستضيف فيه نحو 140 ألف نازح، خاصة من جنوب لبنان، مما يفاقم الضغط على الخدمات الأساسية والإمكانات المتاحة.

ولفتت إلى أن نحو نصف المدارس الحكومية في لبنان تحولت إلى مراكز إيواء، مما أدى إلى حرمان آلاف الأطفال من حقهم في التعليم، إلى جانب تفاقم معاناتهم النفسية نتيجة استمرار النزوح والظروف الصعبة.

وحذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، من أزمة أمن غذائي متسارعة في لبنان، مع تعطل إمدادات السلع بفعل حرب إيران، وارتفاع أسعار الغذاء، وتزايد الضغوط على الأسواق المحلية، خصوصا مع استمرار النزوح وتعثر الوصول إلى مناطق في الجنوب.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على حزب الله في لبنان، عبر غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق عدة، إلى جانب توغل بري محدود في جنوب البلاد، ساعيا إلى تجريد حزب الله من السلاح.