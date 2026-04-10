عمّان- شهدت العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط المدينة، بمشاركة آلاف الأردنيين، ورفعت شعار "لا لإغلاق الأقصى ولا لإعدام الأسرى"، رفضا لإغلاق المسجد الأقصى المبارك، وتنديدا بالتصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك إقرار الكنيست قانونا يتيح إعدامهم داخل سجون الاحتلال.

وجاءت المسيرة بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وبمشاركة قوى وطنية وإسلامية وبرلمانية وحزبية، إلى جانب نقابات ومؤسسات مجتمع مدني، حيث عبّر المحتشدون عن رفضهم للسياسات الإسرائيلية تجاه المقدسات والأسرى، مؤكدين أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.

غضب شعبي

وانطلقت الفعالية عقب صلاة الجمعة، في مشهد عكس حضورا شعبيا واسعا، حيث رفع المشاركون الأعلام الأردنية والفلسطينية، ورددوا هتافات غاضبة تندد بإغلاق المسجد الأقصى لمدة 40 يوما متواصلة، والانتهاكات المستمرة بحق الأسرى، مطالبين بتحرك عربي وإسلامي عاجل لوقف هذه الإجراءات.

كما دعا المشاركون في المسيرة الجيوش العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لنصرة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وقطاع غزة، مؤكدين أن الشعوب لن تغفر ما وصفوه بحالة الصمت والتخاذل أمام المجازر المستمرة بحق المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.

وفي كلمات ألقيت خلال المسيرة، شدد متحدثون على أن قضيتَيِ الأقصى والأسرى تمثلان "خطا أحمر"، محذرين من خطورة استمرار التصعيد الإسرائيلي، ومعتبرين أن ما يجري يعكس اختلال موازين القوى في ظل الدعم الدولي لإسرائيل، مقابل ضعف الموقفيْن العربي والإسلامي.

رسائل متعددة

وفي كلمة له أثناء المسيرة، قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، وائل السقا، إن "الأقصى خط أحمر وكذلك الأسرى"، معتبرا أن استمرار الاحتلال بغطرسته يعود إلى الدعم الأمريكي العسكري والاقتصادي والسياسي اللامحدود، إلى جانب غياب رد فعل عربي وإسلامي فاعل، لافتا إلى أن المسجد الأقصى أُغلق لفترات طويلة دون تحرك جاد لنصرته.

وأضاف أن على الأمة تحديد هوية عدوها الحقيقي، والعمل على اتخاذ مختلف الوسائل لردعه، مشيرا إلى أن تطورات طوفان الأقصى كشفت مواقف الدول الكبرى التي تتحدث عن الحريات وحقوق الإنسان، داعيا إلى توحيد الصفوف في مواجهة ما وصفه بـ"الكيان المغتصب".

ووجّه السقا رسالة إلى الشعب الفلسطيني أشاد فيها بتضحياته، ومؤكدا أن الأسرى يمثلون "أيقونة الجهاد والمقاومة"، وأنهم يدفعون ثمنا باهظا داخل السجون، في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية، ومن بينها مشاريع قوانين تتعلق بإعدام الأسرى.

الأردن رئة فلسطين

من جهتهم، أكد مشاركون في المسيرة -في حديثهم للجزيرة نت- أنها تعكس حالة الالتفاف الشعبي في الأردن حول دعم القضية الفلسطينية، مشددين على استمرار الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة.

واختتمت المسيرة بالتأكيد على أن الشارع الأردني سيظل "الرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون"، معتبرين أن استمرار الفعاليات الشعبية في عمان والمحافظات هو رسالة دعم وإسناد للمرابطين في القدس وللأسرى خلف القضبان، وصرخة في وجه المجتمع الدولي لوضع حد للإجراءات الإسرائيلية التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء.