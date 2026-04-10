كفر شمونة تتصدر المشهد.. ماذا تكشف البيانات عن الإنذارات في إسرائيل منذ الحرب مع إيران؟

كشفت بيانات وخرائط نظام الإنذار الإسرائيلي "تسيفا أدوم" (Tzeva Adom)، التابع لقيادة الجبهة الداخلية، عن دوي صافرات الإنذار 8633 مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير/شباط 2026.

وبحسب تحليل البيانات الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، تصدرت الإنذارات الناتجة عن إطلاق الصواريخ القائمة بنحو 6212 إنذارا، مقابل 2414 إنذارا بسبب المسيّرات، وثلاثة إنذارات فقط للاشتباه في عمليات تسلل.

وعلى مستوى التوزيع الزمني، سجل اليومان الأول والثاني من التصعيد النسبة الأعلى من إنذارات الصواريخ بواقع 1100 إنذار، في حين بلغ ذروة إنذارات المسيّرات في اليوم الرابع من الحرب بنحو 218 إنذارا، مما يشير إلى تغير تكتيكي في طبيعة التهديدات مع تطور المواجهة.

في السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عددا من المسيّرات تمكن من الإفلات من المنظومات الاعتراضية واختراق الأجواء الإسرائيلية، دون أن يكشف الجيش الإسرائيلي عن أعداد دقيقة للمسيّرات التي تم اعتراضها أو تلك التي نجحت في العبور، في ظل سياسة تعتيم واضحة على تفاصيل الأداء الدفاعي.

جغرافيا، تصدرت منطقة خط المواجهة في الشمال قائمة المناطق الأكثر تعرضا للإنذارات بـ3406 إنذارات، بالتزامن مع هجمات حزب الله، تلتها منطقة السامرة شمال الضفة الغربية بـ1228 إنذارا، ثم الجليل الأعلى بـ1079 إنذارا.

وبحسب تحليل القرى الأكثر استهدافا، سجلت قرية كفر شمونة -شمال الأراضي المحتلة- أعلى معدل على مستوى المدن والقرى بـ222 إنذارا، تليها مدينة مسغاف عام (الجليل الأعلى) بعدد 214 إنذارا.

وفي هذا الإطار، أظهرت أحدث إحصاءات صادرة عن مركز "ألما" الإسرائيلي أن نحو 71.5% من عمليات الإطلاق التي نفذها حزب الله كانت ضمن مدى يصل إلى 5 كيلومترات، وهو ما يعزز الضغط المباشر على المناطق الحدودية الشمالية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وحتى 22 مارس/آذار الماضي، أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي منذ بداية الحرب، تسببت في إصابة عدد كبير من الإسرائيليين، معظمها نتيجة شظايا الصواريخ، في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيما مشددا على حجم خسائرها، مع تحذيرات رسمية من نشر أي مقاطع توثق مواقع الاستهداف.

إقليميا، استهدفت إيران 7 دول عربية معظمها خليجية، بما لا يقل عن 6243 صاروخا وطائرة مسيرة، إضافة إلى هجوم بمقاتلتين خلال 39 يوما من ردها على الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وفق بيانات وزارات الدفاع لتلك الدول.

وفجر الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الموافقة على وقف إطلاق نار مع إيران لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

غير أن اليوم الثاني من الهدنة شهد استمرار الجدل بين واشنطن وطهران بشأن نطاق الاتفاق، إذ تؤكد إيران شموله لبنان، بينما ترى الولايات المتحدة أنه لا يشمل الساحة اللبنانية.

يأتي ذلك بعد يوم دام في لبنان أسفر عن أكثر من 1400 قتيل وجريح بفعل قصف إسرائيلي على مدن وبلدات لبنانية عدة.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، الأربعاء، إلى 254 قتيلا و1165 جريحا.