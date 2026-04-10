ربط ⁠رئيس ⁠البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، ⁠بدء المفاوضات مع الولايات ⁠المتحدة بتنفيذ إجراءين قال إنه سبق الاتفاق عليهما، وهما وقف إطلاق ‌النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وقال قاليباف، في منشور على منصة إكس اليوم ⁠الجمعة، إن هذه ⁠الخطوات جزء من التزامات قطعتها الأطراف، ونبّه إلى ⁠ضرورة عدم بدء المحادثات ⁠قبل الوفاء بها، ⁠وسط تصاعد الخلافات بشأن شروط وقف إطلاق ‌النار واستمرار الأعمال القتالية في لبنان.

وترجح بعض المصادر أن قاليباف سيكون على رأس الوفد الإيراني المتوجه لإسلام آباد.

في السياق ذاته، قال مقر خاتم الأنبياء إن "يدنا على الزناد بسبب نقض العهود المتكرر من الأعداء الأمريكيين والصهاينة".

وأضاف أنه "إذا استمر هجوم العدو على حزب الله والشعب اللبناني لا سيما الضاحية فسنرد بشكل مؤلم".

وتابع "سنحافظ على زمام المبادرة للسيطرة على مضيق هرمز ولن نتخلى أبدا عن حقوقنا المشروعة"، مؤكدا على أنه "لن نترك المعتدين الذين هاجموا بلادنا وسنُدخل إدارة مضيق هرمز في مرحلة جديدة".

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، بحسب منظمة الطب الشرعي الإيرانية.

ورغم تأكيد إسلام آباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان مطلع مارس/آذار الماضي، وأسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 قتيلا و1165 جريحا، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وأثارت الضربات غضبا شعبيا إقليميا وعالميا، بما في ذلك زعماء غربيون دعوا المجتمع الدولي لإدانة هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي، وطلبوا من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وقالت إيران إنه "على الولايات المتحدة أن تختار بين وقف إطلاق النار أو مواصلة الحرب عبر إسرائيل، ولا يمكنها اختيار الأمرين معا".