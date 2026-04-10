المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يتهم ملادينوف بالتضليل

فنّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة -في بيان له اليوم الجمعة- تصريحات الممثل السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف بشأن عدد الشاحنات التي دخلت غزة، وقال إن "الأرقام الحقيقية تكشف تضليلاً واضحاً ومسؤوليات غائبة".

وكتب ملادينوف في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" مساء الخميس قائلا: "دخلت اليوم 602 شاحنة إلى غزة محملة بإمدادات أساسية للعائلات التي انتظرت طويلا".

وقال "هذا هو الشكل الذي يجب أن يكون عليه الوصول الموسع للمساعدات، ويجب أن يصبح هذا هو المعيار اليومي وليس الاستثناء"، وأضاف "لقد تحقق ذلك بفضل الجهود المكثفة التي بذلها فريقي، وفريق اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس السلام، من المهم استمرار هذه الجهود، وعلى جميع الأطراف الالتزام الكامل بتعهدات وقف إطلاق النار".

وأوضح المكتب أن تصريح ملادينوف بشأن دخول 602 شاحنة إلى قطاع غزة عارٍ عن الصحة، ويفتقر إلى الدقة والمصداقية، ويتناقض مع الوقائع الميدانية الموثقة.

وأضاف أن البيانات الفعلية ليوم أمس الخميس 9 أبريل/نيسان تؤكد دخول 207 شاحنات فقط، من بينها 79 شاحنة مساعدات، فيما تضم حمولة بقية الشاحنات بضائع تجارية لشركات خاصة، وفق مصادر تجارية فلسطينية.

واعتبر المكتب أن هذا المستوى من المساعدات "لا يرقى إلى الاستجابة الإنسانية المطلوبة، ولا يعكس بأي حال وصولًا موسعاً كما زُعم، خاصة أن نسبة الالتزام بإدخال الشاحنات -منذ بدء وقف إطلاق النار- لم تتجاوز 38% من المتفق عليه".

وأشار إلى ما أن أسماه بـ"التضليل" يثير تساؤلات جوهرية، مثل: "أين ما يُسمى بمجلس السلام من خروقات الاحتلال الإسرائيلي اليومية للاتفاق؟ ولماذا يلتزم الصمت؟ وأين موقفه من تعهداته العلنية أمام المجتمع الدولي بإنقاذ قطاع غزة، في ظل واقع إنساني كارثي ومتفاقم؟".

وأكد المكتب الإعلامي أن "تزييف الحقائق لا يمكن أن يحجب حجم الكارثة، ولا يُعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية والإنسانية، وعلى العالم أن يتدخل لإنقاذ حياة السكان المدنيين من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة".

ووفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي، فإن البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة -الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- ينص على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع، من بينها 50 شاحنة وقود.

وكان ملادينوف قد قال -في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي يوم 25 مارس/ آذار الماضي- إن الوضع في قطاع غزة لا يزال صعبا للغاية، وأشار إلى أنه "رغم التحسينات التي شهدها القطاع مع المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار فإن الوضع لا يزال صعبا".

وأضاف أن "الخدمات الأساسية تعمل بجزء ضئيل جدًا من طاقتها قبل الحرب، والنظام الصحي منهار، ولا يوجد اقتصاد فعّال"، وشدد على ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا، والسماح بمزيد من حركة الدخول والخروج من غزة.

وأكد أن حجم المساعدات الإنسانية الواصلة إلى القطاع يجب أن يبلغ المستويات المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى بحث ملادينوف -أمس الخميس- مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ضمن خطة أمريكية من 20 نقطة.

وقال ملادينوف -الذي يشرف على تنفيذ الخطة عبر "مجلس السلام" الذي أنشئ لمتابعة وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة- إنه من الضروري استكمال جميع جوانب المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك فتح معبر رفح بشكل كامل، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وأضاف أنه من الضروري وضع حد لأي انتهاكات لوقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بتنفيذ المرحلة الثانية التي تركز على نزع السلاح بشكل تدريجي، إلى جانب تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها داخل القطاع.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يلعب دورا مهما في دعم عمل هذه اللجنة، والمساهمة في منع أي تصعيد جديد أو استمرار الوضع الأمني الهش في غزة.

ومن جهته، قال بيجو -في منشور على منصة "إكس"- إن ملادينوف قدم للوفد الأوروبي "تقييما موضوعيا" بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مع التركيز على ملف نزع السلاح والمناقشات الجارية حول هذه القضية، وجدد بيجو التزام الاتحاد الأوروبي الكامل بضمان نجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي اللقاء في القاهرة في إطار مشاورات متواصلة بين الوسطاء الدوليين -ومن بينهم مصر وقطر وتركيا- مع ملادينوف، لدفع تنفيذ الخطة الأمريكية الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة.