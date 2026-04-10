عشية المفاوضات المرتقبة.. هرمز ما زال مغلقا وتصعيد متواصل في لبنان

قبل يوم من المفاوضات المرتقبة غدا السبت، بين واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مضيق هرمز الحيوي ما زال مغلقا، في حين يتواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مخلفا أكثر من 300 قتيل، منذ الإعلان عن الهدنة فجر الأربعاء الماضي.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور خلال الليل أن إيران تقوم "بعمل سيئ للغاية" فيما يتعلق بالسماح بمرور النفط عبر المضيق، مضيفا "هذا ليس الاتفاق الذي بيننا!".

وفي منشور منفصل، قال ترمب إن النفط سيبدأ في التدفق مرة أخرى، دون أن يوضح كيف.

"12 سفينة فقط عبرت هرمز"

ووفق وكالة رويترز، لم تعبر المضيق في الساعات الـ24 الأولى من وقف إطلاق النار، سوى ناقلة واحدة للمنتجات النفطية و5 ناقلات للبضائع الجافة، في حين كان يمر قبل الحرب ما يصل إلى 140 سفينة يوميا.

وأفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية بأن مضيق هرمز لا يزال يشهد انخفاضا ملحوظا في حركة مرور السفن، مشيرة إلى أن قرابة 12 سفينة فقط مرت عبر المضيق في أول يومين من الهدنة، بحسب بيانات ملاحية.

وفي سياق متصل، قال رئيس تحرير منصة "لويدز ليست" المتخصصة في أخبار الشحن لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن إيران تفرض رسوما قدرها مليونا دولار على ناقلات النفط لعبور هرمز.

وأضاف أن طهران أنشأت نظاما غير رسمي لتحصيل الرسوم، إذ يُطلب من السفن دفع قرابة 100 دولار للبرميل، أي ما يقارب مليوني دولار لناقلة نفط كبيرة، إما بالعملات المشفرة أو باليوان الصيني، لافتا إلى أن ذلك يجري عبر الحرس الثوري.

وقال إن غالبية السفن توقفت عن الحركة بسبب المخاطر الأمنية، مشيرا إلى أن الدول التي تفاوضت على تسويات دبلوماسية مع طهران معفاة من الرسوم، على غرار الهند وباكستان وماليزيا.

وأدى وقف إطلاق النار إلى توقع استئناف تدفق النفط من الشرق الأوسط، وكبح أسعار النفط الخام القياسي على أساس التسليم بعد شهر.

لكنّ أسعار التسليم الفوري الحالية لم تنخفض بعد، وتدفع بعض المصافي في أوروبا وآسيا أسعارا قياسية تقترب من 150 دولارا للبرميل.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس/آذار اليوم الجمعة، وهي أول إحصاءات أمريكية رسمية تُظهر التأثير المبكر للحرب على التضخم.

تصعيد متواصل في لبنان

وفي غضون ذلك، وبينما تستعد باكستان لاستقبال وفدي التفاوض غدا السبت باتخاذ احتياطات أمنية مشددة، تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني والبقاع شرقي لبنان، فيما أعلن حزب الله تنفيذ هجمات على مستوطنات وقوات وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

ورغم تأكيد إسلام آباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات على لبنان وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، ما أسفر الأربعاء عن 303 قتلى و1150 جريحا، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة مع تواصل انتشال الجثامين.

وقالت إسرائيل أمس الخميس إنها ستجري محادثات منفصلة مع الحكومة اللبنانية بهدف إنهاء الحرب هناك ونزع سلاح حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -في وقت مبكر من اليوم الجمعة- أنه قصف "10 منصات إطلاق في لبنان أطلقت صواريخ نحو شمال إسرائيل مساء أمس".

من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف بنية تحتية عسكرية إسرائيلية في مدينة حيفا الشمالية، وكان الحزب أشار ‌في ‌البداية إلى أنه سيوقف هجماته تماشيا مع وقف إطلاق النار، لكنه استأنف القتال بعد الغارات الإسرائيلية غير المسبوقة يوم الأربعاء.

تفاصيل بشأن محادثات إسرائيل ولبنان

وقال مسؤول لبناني كبير لرويترز إن لبنان أمضى اليوم في الضغط من أجل وقف إطلاق نار مؤقت، لإتاحة المجال أمام محادثات أوسع مع إسرائيل، واصفا هذه الجهود بأنها "مسار منفصل، ولكنه يتبع النموذج ذاته" للهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستستضيف اجتماع الأسبوع المقبل "لمناقشة المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء ومصادر مطلعة قولهم إن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن ستكون محادثات تمهيدية على مستوى السفراء لا على مستوى أرفع، مشيرين إلى أن المسؤولين الذين سيحضرون المحادثات هم سفراء إسرائيل ولبنان لدى الولايات المتحدة، إضافة للسفير السابق سيمون كرم، وسفير واشنطن ميشيل عيسى.

ووفق رويترز، ستركز المحادثات على مناقشة وإعلان وقف إطلاق النار لكنْ لم يجر تأكيد موعد محدد للاجتماع بعد، ونقلت الوكالة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل ستخفف من حدة هجماتها قبيل المحادثات، وإنها ستحث لبنان على إقالة وزراء حزب الله من الحكومة اللبنانية.