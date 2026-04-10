إيران تعلن وفاة خرازي متأثرا بإصابته في غارة سابقة على طهران

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الخميس وفاة كمال خرازي رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية، متأثرا بإصابته بغارة استهدفت منزله الأسبوع الماضي خلال الحرب.

وقال محمد رضا عارف -النائب الأول للرئيس الإيراني- إن اغتيال خرازي "دليل على خوف العدو من قوة المنطق ودبلوماسيتنا الشريفة"، وفق تعبيره.

والأسبوع الماضي، نقلت الصحافة الإيرانية أن خرازي (81 عاما) أصيب خلال الهجوم الذي استهدف منزله، في حين قُتلت زوجته في الموقع ذاته.

وكان خرازي من الشخصيات البارزة في دوائر صنع القرار الإيراني، إذ كان من كبار مستشاري المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، واستمر في موقعه الاستشاري عقب تولي مجتبى خامنئي مهام القيادة، ضمن توجه للإبقاء على هيكلية المستشارين دون تغييرات.

كما شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 1997 و2005، وكان قبل ذلك مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، كما تولى رئاسة وكالة الأنباء "إرنا" الرسمية خلال الثمانينيات.

وخلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، استهدفت الغارات الأمريكية الإسرائيلية عددا كبيرا من المسؤولين الإيرانيين، سواء في مناصب دبلوماسية أو عسكرية.

وفجر الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الموافقة على وقف إطلاق نار مع إيران لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات بين طهران وواشنطن في إسلام آباد غدا السبت.