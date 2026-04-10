10 قتلى من أمن الدولة اللبناني بقصف إسرائيلي على النبطية

أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان في تصريحات للجزيرة بسقوط 10 قتلى من جهاز أمن الدولة جراء استهداف إسرائيلي لسرايا النبطية الحكومي، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه "فكّك أكثر من 4300 موقع لحزب الله منذ اندلاع المواجهات في الثاني من مارس/آذار الماضي.

وجاءت الحصيلة التي نقلها الدفاع المدني بعد ساعات من إعلان الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن ثمانية عناصر من أمن الدولة قُتلوا في غارة إسرائيلية أصابت محيط السرايا الحكومية في النبطية، مشيرة إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت "سلسلة غارات عنيفة" على المدينة وألحقت دماراً واسعاً بمبانٍ عدة، بينها مكتب أمن الدولة الذي استُهدف مباشرة.

4300 موقع مستهدف

وفي السياق ذاته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "تم القضاء على أكثر من 1400 عنصر من حزب الله وتفكيك أكثر من 4300 موقع للبنية التحتية" منذ بدء الحرب.

من جهته، أعلن حزب الله اليوم الجمعة تنفيذه 25 هجوما على مستوطنات وقوات وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكداً أن عملياته تأتي "دفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار (الخاص بحرب إيران)، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ".

وأضاف أن هذا الردّ "سيستمرّ إلى أن يتوقّف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا".

وبحسب بيانات حزب الله، استهدفت الهجمات 6 مستوطنات شمالي إسرائيل، بينها المطلة (4 مرات) وكريات شمونة (مرتان) ومسكاف عام (3 مرات)، إضافة إلى دوفيف ومرغليوت وأفيفيم.

كما أعلن استهداف دبابة ميركافا جنوب شرقي معتقل الخيام بطائرة مسيّرة انقضاضية، وقصف 6 تجمعات للجنود في رشاف ووطي الخيام وشرق معتقل الخيام وخربة يارون وأطراف بنت جبيل، إضافة إلى مستوطنة شلومي.

هدنة بوساطة باكستانية

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في مسار يمهّد لاتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ورغم تأكيد إسلام آباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، ما أدى الأربعاء إلى 303 قتلى و1150 جريحاً، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن1888 شخصا على الأقل قُتلوا منذ بداية الغارات، بينهم 163 طفلا، بينما تستمر عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.