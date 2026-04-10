ترمب: سنحسم مصير مفاوضات إيران خلال 24 ساعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ردا على إمكانية نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تستضيفها باكستان قائلا "سنكتشف ذلك خلال 24 ساعة تقريبا"، في حين لم يستبعد استئناف الهجوم العسكري على طهران.

وشكك ترمب في مكالمة هاتفية أجراها مع صحيفة نيويورك بوست في مصداقية الجانب الإيراني، إذ قال "تتعامل مع أشخاص لا نعرف ما إذا كانوا يقولون الحقيقة أم لا".

وأكمل "أمام أعيننا، يتخلصون من جميع الأسلحة النووية، كل شيء قد انتهى، ثم يخرجون للصحافة ويقولون: لا، نود التخصيب. لذا سنكتشف الحقيقة".

تهديد باستئناف الحرب

ولوّح الرئيس الأمريكي بإمكانية استئناف الحرب على إيران، مشيرا إلى أن "السفن الحربية الأمريكية يجري تذخيرها بأفضل الذخيرة لاستئناف الضربات على إيران إذا فشلت محادثات السلام في باكستان".

وأضاف "لدينا عملية إعادة ضبط جارية، ونحن نُذخر السفن بأفضل الذخيرة وبأفضل أسلحة صُنعت على الإطلاق؛ حتى أفضل مما فعلنا سابقا عندما دمرناهم تماما".

وأردف "وإذا لم نصل إلى اتفاق، فسوف نستخدمها، وسنستخدمها بفعالية كبيرة".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تصريحات ترمب جاءت بعد وقت قصير من توجه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى باكستان للمشاركة في المفاوضات الجارية مع الجانب الإيراني لمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين الثلاثاء الماضي.

شرطان عالقان

على الجانب الآخر، ربط رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة بتنفيذ إجراءين قال إنه سبق الاتفاق عليهما، وهما وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وقال قاليباف في منشور على موقع إكس، اليوم الجمعة، إن هذه ‌الخطوات جزء من التزامات قطعتها الأطراف، ونبه إلى ضرورة عدم بدء المحادثات قبل الوفاء بها.

ومن المتوقع أن يمثل إيران في العاصمة الباكستانية وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

كما توقعت صحيفة نيويورك بوست أن تركز المحادثات في إسلام آباد على المطالب الأمريكية بتسليم إيران ما يقدر بنحو 1000 رطل من اليورانيوم المخصب المدفون في أعماق الأرض، ومواصلة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، إلى جانب نقاط رئيسة أخرى تشمل: إنهاء دعم إيران للوكلاء الإقليميين، وتحديد وضع برنامج الصواريخ الباليستية، وطلب طهران رفع العقوبات الأمريكية.