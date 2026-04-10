سلام أم استسلام؟ انقسام لبناني حاد بعد دعوة نتنياهو للتفاوض المباشر

اشتعلت المنصات الرقمية بجدل واسع فور إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نية بلاده بدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، في توقيت وصفه ناشطون بالمعقد والحرج.

ويأتي الحراك السياسي تحت وطأة أعنف الغارات الإسرائيلية وتزامنا مع تهديدات بتوسيع العمليات البرية، مما فجّر انقساما حادا في الآراء بين من يراها فرصة لوقف الدمار ومن يعتبرها استسلاما تحت النار.

وعلى وقع غارات هي الأعنف منذ بدء المواجهات الشهر الماضي، أشارت تقارير أمريكية إلى "دور حاسم" للرئيس دونالد ترمب، إذ وجه رسالة "حازمة وقصيرة" لنتنياهو، محذرا من أن التصعيد في لبنان قد ينسف اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إيران.

وفي استجابة سريعة، أصدر نتنياهو تعليماته بفتح تفاوض مباشر مع الحكومة اللبنانية يهدف لنزع سلاح حزب الله وإبرام "اتفاق سلام مستدام"، مشددا في الوقت ذاته على أن آلة الحرب لن تتوقف خلال المحادثات.

على الجانب اللبناني، وضع الرئيس جوزيف عون شرطا مسبقا يتمثل في "وقف إطلاق النار" قبل الجلوس على طاولة المفاوضات، مؤكدا أن بيروت لم تتلقّ ردا إسرائيليا بعد، في وقت رحبت فيه الأمم المتحدة بالخطوة كبديل للحلول العسكرية.

وكان مسؤول بالخارجية الأمريكية قال للجزيرة إن "واشنطن ستستضيف اجتماعا لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل ولبنان".

تفاعل واسع

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2026/4/10) تباينا حادا في قراءة المشهد، إذ انتقد منتصر التناقض الصارخ في شروط التفاوض، متسائلا عن منطق المطالبة بنزع السلاح بينما تستمر إسرائيل في قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية.

يعني شرط التفاوض نزع السلاح من حزب الله، لكن في المقابل إسرائيل تستمر في قتل الأبرياء وتدمير كل شيء في لبنان عن أي تفاوض تتحدثون؟. بواسطة منتصر

وفي السياق نفسه، اعتبرت المغردة وفاء أن المطلب الإسرائيلي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح يهدف "لإضعاف لبنان في مواجهة كيان يستمد قوته حصرا من الدعم الأمريكي".

عاوزين منطقة منزوعة السلاح عشان أضعف من مواجهة بلد بسلاح. كيان ضعيف يستمد قوته من أمريكا فقط. بواسطة وفاء

في المقابل، طغت لغة الوجع على تغريدة دينا، التي دعت المعارضين للتفاوض لمعاينة واقع النازحين في الشوارع، مؤكدة أن لبنان يستحق السلام لإنهاء معاناة الشعب.

للناس الي رافضين التفاوض؟ تعالوا عيشوا متلنا كنا ببيوتنا وفجأة صرنا بالشارع. احنا بدنا سلام بمفاوضات أو غيرها. لبنان يستحق السلام. بواسطة دينا

وسار مهران في الاتجاه ذاته، مؤكدا أن لبنان دفع "فاتورة وجودية" باهظة، معتبرا إسرائيل "واقعا لا يمكن تجاوزه إلا بالتفاوض لإنهاء ملفات السلاح والنزوح، خاصة بعد ضياع الأرض وتدميرها".