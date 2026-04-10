ستارمر: تهديدات ترمب لإيران تتعارض مع القيم البريطانية

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخير الذي هدد فيه بتدمير إيران لا يتوافق مع القيم البريطانية، في أحدث مؤشر على الخلاف العلني وتوتر العلاقات بين الحليفين التقليديين.

وفي مقابلة مع قناة "آي تي في" (ITV) البريطانية، اليوم الجمعة، علّق ستارمر على منشور لترمب عبر منصة "تروث سوشيال" حذر فيه طهران بضرورة التوصل إلى اتفاق أو مواجهة "عواقب وخيمة"، قائلا: "دعوني أكون واضحا حقا بشأن ذلك؛ إنها ليست كلمات كنت سأستخدمها في أي وقت، نظرا لأنني أتعامل مع ذلك وفقا لقيمنا ومبادئنا البريطانية".

وجاءت هذه التصريحات قبيل اتصال هاتفي جرى مساء أمس الخميس بين ستارمر وترمب، بحثا خلاله خطة لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقا رغم إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن "الزعيمين بحثا الحاجة إلى خطة عملية لإعادة حركة الشحن بأسرع وقت ممكن".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد واجه انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي بسبب رفض لندن السماح باستخدام القواعد البريطانية في الهجوم على إيران.

يُذكر أن ترمب كان قد صرح بأنه "لن ينسى" الدول التي رفضت تقديم المساعدة، وخص بالذكر كير ستارمر، وهو ما يعكس عمق التباين في المواقف بين الجانبين رغم محاولات التنسيق بشأن الممرات المائية.