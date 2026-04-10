رفضا لمواجهة إسرائيلي.. لاعب أردني ينسحب من بطولة العالم للكيك بوكسينغ

أعلن الأردني سعيد الرمحي (22 عاما) انسحابه من الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ لفئة وزن (63 كغم) المقامة في تايلند، وذلك بعد تأهله للأدوار المتقدمة في المنافسات، لرفضه خوض مواجهة أمام لاعب إسرائيلي.

وجاء قرار الرمحي -رغم اقترابه من الميدالية الذهبية- بعد مشوار قدّم خلاله أداء قويا لفت الأنظار في البطولة، قبل أن يختار الانسحاب بدوافع قال إنها مرتبطة بموقفه المبدئي والوطني.

وقال والد اللاعب -رمزي الرمحي- لوسائل الإعلام إن القرار يعكس التزاما أخلاقيا ووطنيا، معتبرا أن خوض مواجهة من هذا النوع غير مقبول في ظل الأوضاع الحالية في المنطقة، وما يشهده قطاع غزة من تطورات ميدانية متواصلة، إضافة إلى التوترات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وبرزت ردود فعل محلية داعمة للخطوة، من بينها حملة "استحِ" التي أشادت بموقف اللاعب واعتبرته تعبيرا عن موقف شعبي رافض للتطبيع في المجال الرياضي، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تعكس ما وصفته بالثوابت الأخلاقية والوطنية في الساحة الرياضية العربية.

مواقف مشابهة

وشهدت الساحة الرياضية الأردنية في السنوات الماضية مواقف مشابهة، حيث فضّل عدد من الأندية واللاعبين الأردنيين الانسحاب أو عدم خوض مباريات أمام فرق أو لاعبين إسرائيليين في بطولات دولية، انسجاما مع مواقف شعبية وإعلامية رافضة للتطبيع الرياضي.

وفي وقت سابق، رفض الاتحاد الأردني لكرة السلة مواجهة منتخب بلاده للشباب منافسه الإسرائيلي في بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في سويسرا العام الماضي، ووجه كتابا إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) لإبلاغه بهذا الرفض والانسحاب رسميا من المباراة.

كما سبق أن انسحب لاعب التنس الأردني عبد الله شلباية من بطولة هيرسونيسوس تشالنجر، التي أقيمت على الملاعب الصلبة في اليونان العام الماضي، وذلك بعد وقوعه في مواجهة دور الـ32 مع لاعب إسرائيلي.