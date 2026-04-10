حشود كبيرة في طهران لإحياء أربعينية علي خامنئي

TEHRAN, IRAN - APRIL 9: Iranians hold flags as they gather to mourn during a memorial for Iran's late Supreme Leader Ali Ayatollah Khamenei to mark the 40th day since he was killed in US-Israeli joint strikes, on April 9, 2026 in Tehran, Iran. On April 8 President Donald Trump announced a two-week ceasefire between the US and Iran, conditional on shipping being allowed to resume through the Strait of Hormuz. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
إيرانيون يحيون أربعينية المرشد الإيراني الأعلى السابق علي خامنئي (غيتي)
Published On 10/4/2026

أقامت حشود غفيرة في العاصمة طهران، اليوم، صلاة الجمعة في ذكرى أربعينية المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، الذي اغتيل في غارة جوية أمريكية إسرائيلية يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي مراسم التأبين وسط حضور كثيف لأنصار النظام، حيث تجمعت الجموع الغفيرة قرب ضريح المرشد الأعلى الأسبق آية الله الخميني، قائد الثورة الإيرانية التي أطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون مشاركة الآلاف في إحياء الذكرى، وذلك في تجمعات رفعوا خلالها العَلم الإيراني وصور علي خامنئي.

TEHRAN, IRAN - APRIL 8: Iranians hold national flags as they gather in Tehran's Revolution Square after the United States and Iran agreed to a two-week ceasefire, on April 8, 2026 in Tehran, Iran. The United States and Iran agreed to a two-week ceasefire barely an hour before the US president's April 8 deadline to obliterate the country, triggering global relief alongside apprehension. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
الإيرانيون يحيون أربعينية المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وسط طهران (غيتي)

وألقى خطبة صلاة الجمعة الخطيب المحافظ محمد جواد حاج علي أكبري، مستحضرا إرث خامنئي ودوره في قيادة البلاد خلال العقود الماضية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتأتي هذه الفعالية في سياق مراسم عزاء انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد مرور 40 يوما على اغتيال علي خامنئي، وهي مناسبة دينية ذات رمزية خاصة في المذهب الشيعي، تُعرف بإحياء ذكرى الأربعين عند وفاة شخص.

واغتيل علي خامنئي (86 عاما) بعد قيادة البلاد لمدة 36 عاما، إثر غارات أمريكية إسرائيلية في أول يوم من الحرب على طهران، في 28 فبراير/شباط الماضي والتي أسفرت أيضا عن مقتل عشرات القادة العسكريين والمسؤولين الإيرانيين.

في المقابل، ردت إيران بشنّ هجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول خليجية كما عطّلت حركة الملاحة ونقل النفط والغاز في مضيق هرمز الإستراتيجي.

المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يتحدث خلال اجتماع في طهران، إيران، 24 أغسطس/آب 2025
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يتحدث خلال اجتماع في طهران، إيران، 24 أغسطس/آب 2025 (رويترز)

وخلف علي خامنئي في منصب المرشد الأعلى، نجله مجتبى الذي أصيب كذلك في الضربات الأمريكية الإسرائيلية. ولم يظهر المرشد الجديد علنا منذ انتخابه مطلع مارس/آذار، مكتفيا بنشر بيانات مكتوبة.

وأسهمت الوساطة الباكستانية في التوصل إلى هدنة لأسبوعين أعلنتها واشنطن وطهران فجر الأربعاء الماضي، تمهيدا للشروع في مفاوضات في العاصمة إسلام آباد تنطلق اليوم الجمعة من أجل التوصل لاتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

المصدر: الجزيرة + وكالات
