أكد ثقته بالوحدة.. الرئيس الصيني يستقبل زعيمة المعارضة التايوانية

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة في بكين، زعيمة حزب "كومينتانغ" المعارض في تايوان "تشنغ لي وون"، في زيارة هي الأولى لرئيس للحزب إلى الصين منذ عقد من الزمن، وسط أجواء من التوتر العسكري المتصاعد في مضيق تايوان.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس الصيني عن "ثقته التامة" في وحدة الشعبين الصيني والتايواني، مشددا على أن "الاتجاه العام لتقارب المواطنين على جانبي المضيق وتوحدهم لن يتغير"، واصفا هذا المسار بأنه "جزء لا مفر منه" من التاريخ.

وكانت تشنغ قد استهلت زيارتها للصين من مدينة شنغهاي مساء الثلاثاء الماضي، مؤكدة أن الحرب ليست قدرا محتوما على جانبي المضيق، كما زارت مدينة نانجينغ وضريح الزعيم الثوري سون يات سان، الذي يحظى بتبجيل تاريخي مشترك في كل من بكين وتايبيه، معربة عن أملها في أن تسهم رحلتها في زرع "بذور السلام".

جدل في تايبيه وضغوط عسكرية

ورغم أهداف الزيارة المعلنة، فقد أثارت تحركات تشنغ جدلا واسعا في تايوان، إذ واجهت اتهامات من منتقدين بأنها "مؤيدة للصين أكثر من اللازم"، في وقت تواصل فيه بكين ضغوطها العسكرية عبر إرسال طائرات مقاتلة وسفن حربية بشكل شبه يومي وإجراء مناورات واسعة النطاق قرب الجزيرة.

وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ تي عبر فيسبوك، اليوم الجمعة، أن "المضايقات والتهديدات العسكرية المتواصلة التي تمارسها الصين في المنطقة الرمادية داخل مضيق تايوان وحوله تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين".

وجاءت الزيارة في ظل تجاذبات سياسية حادة داخل تايوان وضغوط من واشنطن للموافقة على صفقة أسلحة أمريكية ضخمة بنحو 40 مليار دولار لردع أي هجوم محتمل، إذ انتقدت تشنغ مقترح الحكومة بشدة قائلة إن "تايوان ليست صرافا آليا"، مقترحة بدلا من ذلك ميزانية أقل تكلفة لشراء الأسلحة، فيما يرى مراقبون ومسؤولون تايوانيون أن بكين تسعى لاستغلال هذه الزيارة لمنع مبيعات الأسلحة للجزيرة.

يُذكر أن بكين كانت قد قطعت الاتصالات الرفيعة المستوى مع تايبيه منذ عام 2016، وتدهورت العلاقات عقب انتخاب لاي تشينغ تي خلفا لتساي إنغ ون، حيث تعتبره بكين "انفصاليا"، في حين يتبنى حزب "كومينتانغ" المعارض توجها يدعو لبناء علاقات أوثق مع الصين التي لا تزال تصر على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها ولوحت باستخدام القوة لضمها إذا لزم الأمر.