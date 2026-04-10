حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الناخبين في المجر على دعم رئيس الوزراء فيكتور أوربان قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الأحد، في خطوة تعكس انخراطا غير مسبوق لواشنطن في حملة انتخابية أوروبية.

وكتب ترمب عبر منصته "تروث سوشيال": "اخرجوا وصوّتوا لفيكتور أوربان"، واصفا إياه بـ"الصديق الحقيقي والمقاتل والفائز"، ومضيفا: "أنا معه طوال الطريق".

وجاء دعم الرئيس الأمريكي بعد 3 أيام من زيارة نائبه جيه دي فانس إلى العاصمة المجرية بودابست، حيث حمل رسالة دعم واضحة من الإدارة الأمريكية لأوربان قبل أيام من التصويت.

وقال فانس، في تصريحات صحفية، إن زيارته تهدف إلى إيصال رسالة "للجميع، وخصوصا للبيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي"، متهما بروكسل بمحاولة "إضعاف الشعب المجري" والتدخل في الانتخابات.

كما قام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في فبراير/شباط الماضي بزيارة المجر، حيث أعرب خلالها عن أمله بفوز أوربان في الانتخابات المقبلة.

سباق انتخابي محتدم

ويواجه أوربان (62 عاما)، الذي يحكم المجر منذ 16 عاما، منافسة انتخابية شديدة، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع حزبه "فيدس" أمام حزب "تيسا" المعارض بقيادة بيتر ماغيار.

ورغم ذلك، لا تزال بعض التوقعات ترجّح إمكانية احتفاظ أوربان بالسلطة، مدعوما بتحالفاته الداخلية والدعم الخارجي، خاصة الدعم الأمريكي له.

في المقابل، يواجه رئيس الوزراء المجري انتقادات متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي، بسبب ما يُوصف بتراجع الديمقراطية وسيادة القانون في بلاده.

كما تساهم علاقته الوطيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تفاقم التوترات مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُمثل قاسما مشتركا آخر بينه وبين توجّهات ترمب.