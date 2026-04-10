البيت الأبيض يتحرك بعد شبهات بتربُّح موظفيه من قرارات ترمب

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تحذير داخلي أصدره البيت الأبيض لموظفيه من استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية عبر المراهنة في أسواق العقود الآجلة للنفط، وذلك على خلفية تحركات تداول مثيرة للشكوك تزامنت مع قرارات تتعلق بالتصعيد العسكري مع إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن التحذير جاء في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 24 مارس/آذار، أي بعد يوم واحد من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق بعض الضربات ضد إيران، وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنجل على ضرورة "الامتناع عن استغلال المعلومات غير المعلنة في التداول المالي لتحقيق مكاسب مالية".

تحركات مالية مريبة

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها رويترز، فقد شهدت أسواق النفط عمليات تداول ضخمة قبل الإعلان عن القرار السياسي، حيث جرى تنفيذ صفقات بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار على العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط خلال دقيقة واحدة فقط، قُبيل إعلان تأجيل الهجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية لخمسة أيام.

وأعقب القرارَ انخفاضٌ حادّ في أسعار النفط بنحو 15%، مما عزز الشكوك حول احتمال تسرب معلومات مسبقة مكنت بعض المتداولين من تحقيق أرباح خاصة على حساب الشعب الأمريكي.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال -نقلا عن مصادر مطلعة- أن ثلاثة حسابات مجهولة حققت أرباحا تقدر بنحو 600 ألف دولار من رهانات دقيقة على توقيت الهدنة مع إيران.

وأثارت هذه التطورات ردود فعل سياسية، حيث دعا ديمقراطيون في الكونغرس إلى فتح تحقيق رسمي في احتمال استفادة أطراف داخل الإدارة الأمريكية من معلومات غير معلنة لتحقيق مكاسب مالية.

وفي المقابل، نفى متحدث باسم ترمب وجود أي مصالح خاصة وراء قرارات الرئيس، مؤكدا أن "مصلحة الشعب الأمريكي هي المحرك الوحيد"، ومشددا على رفض ما وصفه بـ"التلميحات غير الصحيحة" بشأن استغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق أرباح خاصة على حساب الشعب الأمريكي.