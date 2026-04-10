أخبار|الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يتحرك بعد شبهات بتربُّح موظفيه من قرارات ترمب

حفظ

President Donald Trump speaks to the crowd during the White House Easter Egg Roll on the South Lawn of the White House, Monday, April 6, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
المتحدث باسم ترمب أكد أن قرارات الرئيس تخدم مصلحة الشعب الأمريكي فقط (أسوشيتد برس)
Published On 10/4/2026

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تحذير داخلي أصدره البيت الأبيض لموظفيه من استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية عبر المراهنة في أسواق العقود الآجلة للنفط، وذلك على خلفية تحركات تداول مثيرة للشكوك تزامنت مع قرارات تتعلق بالتصعيد العسكري مع إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن التحذير جاء في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 24 مارس/آذار، أي بعد يوم واحد من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق بعض الضربات ضد إيران، وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنجل على ضرورة "الامتناع عن استغلال المعلومات غير المعلنة في التداول المالي لتحقيق مكاسب مالية".

Jan 18, 2021; Washington, DC, USA; Exterior views of The White House. Security preparations continue around The White House and Lafayette Park in preparation for the inauguration of President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. Mandatory Credit: Andrew P. Scott-USA TODAY
تقارير إعلامية أشارت إلى تنفيذ صفقات ضخمة في عقود النفط لموظفين في البيت الأبيض (رويترز)

تحركات مالية مريبة

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها رويترز، فقد شهدت أسواق النفط عمليات تداول ضخمة قبل الإعلان عن القرار السياسي، حيث جرى تنفيذ صفقات بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار على العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط خلال دقيقة واحدة فقط، قُبيل إعلان تأجيل الهجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية لخمسة أيام.

وأعقب القرارَ انخفاضٌ حادّ في أسعار النفط بنحو 15%، مما عزز الشكوك حول احتمال تسرب معلومات مسبقة مكنت بعض المتداولين من تحقيق أرباح خاصة على حساب الشعب الأمريكي.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال -نقلا عن مصادر مطلعة- أن ثلاثة حسابات مجهولة حققت أرباحا تقدر بنحو 600 ألف دولار من رهانات دقيقة على توقيت الهدنة مع إيران.

وأثارت هذه التطورات ردود فعل سياسية، حيث دعا ديمقراطيون في الكونغرس إلى فتح تحقيق رسمي في احتمال استفادة أطراف داخل الإدارة الأمريكية من معلومات غير معلنة لتحقيق مكاسب مالية.

وفي المقابل، نفى متحدث باسم ترمب وجود أي مصالح خاصة وراء قرارات الرئيس، مؤكدا أن "مصلحة الشعب الأمريكي هي المحرك الوحيد"، ومشددا على رفض ما وصفه بـ"التلميحات غير الصحيحة" بشأن استغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق أرباح خاصة على حساب الشعب الأمريكي.

المصدر: رويترز + وكالات
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

