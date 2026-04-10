بوتين يعلن هدنة مؤقتة في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح وكييف تشترط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفا مؤقتا لإطلاق النار مع أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، في خطوة قال الكرملين إنها تهدف إلى تهدئة ميدانية محدودة تمتد لنحو 32 ساعة.

وبحسب بيان رسمي، يبدأ وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الرابعة مساء غد السبت 11 أبريل/نيسان وينتهي مع نهاية يوم الأحد الموالي، مع توجيه القيادة العسكرية الروسية بوقف العمليات القتالية على مختلف الجبهات، والإبقاء على حالة الجاهزية للتعامل مع ما وصفه الكرملين بـ"أي استفزازات محتملة".

ودعا الكرملين الجانب الأوكراني إلى الالتزام بالمثل، مؤكدا أن موسكو تتحرك على أساس مبدأ الرد المتبادل.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده للالتزام بالهدنة، شرط أن تلتزم بها روسيا، مشيرا إلى أن كييف سبق أن طرحت مبادرة لوقف إطلاق النار خلال فترة العيد.

وقال زيلينسكي إن بلاده ستتحرك وفق ما يقتضيه الموقف، وأضاف أن "الناس بحاجة إلى عيد قيامة خال من التهديدات وخطوة حقيقية نحو ‌السلام، وأمام روسيا فرصة لعدم العودة لشن ‌الهجمات ‌حتى بعد عيد القيامة".

تعثّر المفاوضات

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر مسار المفاوضات بين الطرفين، رغم وساطات دولية تقودها الولايات المتحدة لم تنجح حتى الآن في تضييق الفجوة بين مواقف موسكو وكييف.

وتطالب موسكو بتنازلات من كييف، ويرفض زيلينسكي تقديمها معتبرا أنها ترقى إلى استسلام.

وكانت روسيا قد شنت يوم 24 فبراير/شباط 2022 ما سمتها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، جرّت البلدين إلى حرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والجنود من الجانبين، واستمرت أكثر من 4 أعوام دون توقف حتى الآن.