تصاعدت الجهود الدبلوماسية العربية والدولية للضغط على تل أبيب لعدم تجديد اعتداءاتها على العاصمة اللبنانية بيروت، بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية بإخلاء أحياء سكنية ومرافق حيوية.

وتأتي هذه التحركات بعد يومين من ضربات إسرائيلية دامية على العاصمة اللبنانية وعدة مدن أسفرت عن مقتل وإصابة المئات وخلّفت دمارا كبيرا.

وذكر مصدر دبلوماسي غربي لوكالة الصحافة الفرنسية أن دولا أوروبية وخليجية، بالإضافة إلى مصر، تقوم بالضغط دبلوماسيا بشكل حثيث على إسرائيل لتفادي قصف العاصمة بعد ما وصفه بـ"الأربعاء الأسود".

وشملت الإنذارات الإسرائيلية مناطق تضم منشآت حيوية ومستشفيات كبرى مثل مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى الزهراء، اللذين يضمان مئات المرضى في العناية المركزة.

وأفاد وزير النقل اللبناني فايز رسامني بتلقيه تطمينات من جهات دبلوماسية أجنبية بأن طريق مطار رفيق الحريري الدولي وحرم المطار سيبقيان خارج نطاق الاستهداف، طالما يقتصر استخدامهما على الأنشطة المدنية ونقل الركاب والبضائع.

من جانبه، أشار مدير مستشفى الحريري الجامعي، محمد الزعتري، إلى وجود تطمينات مماثلة عبر الصليب الأحمر الدولي تفيد بأن المستشفى "ليس ضمن دائرة الاستهداف حاليًا".

حراك لبناني

وعلى الصعيد السياسي، أجرى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي اتصالًا هاتفيًا مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، أكد خلاله رجي أن لبنان يعوّل على دعم الدول الصديقة لوقف التصعيد الإسرائيلي وبسط السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية.

من جهتها، جددت الدوحة، على لسان الخليفي، وقوفها الثابت إلى جانب لبنان ورفضها للاعتداءات التي تطال المدنيين، معلنةً إرسال طائرة مساعدات طبية تصل بيروت اليوم الجمعة.

وتزامن هذا الحراك مع تحذيرات دولية أطلقها الصليب الأحمر الألماني من وقوع كارثة إنسانية وشيكة، حيث أكد رئيسه هيرمان غروه أن المستشفيات باتت مكتظة بالجرحى وتعاني نقصًا في الأدوية، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت الصحية.

يأتي ذلك في ظل تضارب المواقف الدولية بشأن الهدنة، إذ نفت واشنطن وتل أبيب شمول لبنان بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمدة أسبوعين فيما أكدت باكستان وإيران ذلك، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استضافة مفاوضات مباشرة بين وفدي لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل.

ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت موجة عدوانية واسعة نفّذتها إسرائيل بعد ظهر أول أمس الأربعاء عن مقتل أكثر من 300 شخص في عدة مناطق من لبنان خلال ساعات قليلة، بينهم نحو 30 قاصرا و71 امرأة، إضافة لمئات الجرحى.