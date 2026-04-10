قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث اليوم الجمعة مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الأوضاع الإقليمية والدولية.

وخلال الاجتماع الذي جرى في الدوحة، جدّد رئيس الوزراء البريطاني إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرّضت لها دولة قطر، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع الدوحة ودعمها لإجراءاتها الرامية إلى حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

ووفق بيان الديوان الأميري، فقد رحب الجانبان بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين أهميته في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما شدد أمير دولة قطر ورئيس وزراء بريطانيا على ضرورة العمل المشترك مع الأطراف الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه وصولا إلى اتفاق سلام دائم، بما يضمن أمن المنطقة واستقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، ويسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين.

وأشار الديوان الأميري إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما.

وكانت وكالة الأنباء القطرية أكدت وصول ستارمر إلى الدوحة، مساء أمس الخميس في زيارة عمل للبلاد، وذلك ضمن جولة في دول الخليج زار خلالها كلا من الإمارات والبحرين.

رئيس وزراء قطر يستقبل ستارمر

وفي تطور آخر، قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني،، استقبل أيضا اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر خلال زيارته الحالية لقطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في المنطقة على ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى مناقشة علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في المجالين الدفاعي والاقتصادي.

وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري جدد خلال اللقاء، ترحيب بلاده بإعلان وقف إطلاق النار، وتأكيدها ضرورة البناء عليه بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

كما شدد رئيس الوزراء القطري على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية، معربا عن تقديره لمواقف بريطانيا الداعمة لدولة قطر والتعاون في المجال الدفاعي خلال الفترة الماضية.

من جانبه، جدد دولة رئيس الوزراء في المملكة المتحدة تضامن بلاده مع دولة قطر، مؤكداً ضرورة تحويل إعلان وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.