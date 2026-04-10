أمير قطر ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان بالدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث اليوم الجمعة مع رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر الأوضاع الإقليمية والدولية.

وخلال الاجتماع الذي جرى في الدوحة، جدّد رئيس الوزراء البريطاني إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرّضت لها دولة قطر، مؤكدًا تضامن بلاده الكامل مع الدوحة ودعمها لإجراءاتها الرامية إلى حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

ووفق بيان الديوان الأميري، فقد رحب الجانبان بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين أهميته في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما شدد أمير دولة قطر ورئيس وزراء بريطانيا على ضرورة العمل المشترك مع الأطراف الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه وصولًا إلى اتفاق سلام دائم، بما يضمن أمن المنطقة واستقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، ويسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين.

وأشار الديوان الأميري إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ورئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي، وعدد من كبار المسؤولين.

وكانت وكالة الأنباء القطرية أكدت وصول ستارمر إلى الدوحة، مساء أمس الخميس في زيارة عمل للبلاد، وذلك ضمن جولة في دول الخليج زار خلالها كلا من الإمارات والبحرين.