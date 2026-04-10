الحرس الثوري ينفي مهاجمة دول الخليج في ثاني أيام الهدنة

نفى الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وكالة تسنيم المقربة منه، شن هجمات على دول الخليج أمس الخميس، وذلك بعد إعلان الكويت تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة.

وقال الحرس الثوري: "إذا كانت هذه التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام صحيحة، فهي بلا شك من فعل العدو الصهيوني أو أمريكا".

وبحسب البيان، فإن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حال استهدفت أي هدف، ستعلن عن ذلك بكل شجاعة في بيان رسمي، وأي تحرك لا يرد في البيانات الرسمية لا علاقة لنا به"، على حد قوله.

ومساء الخميس، أعلنت الكويت تعرض منشآت حيوية بها إلى هجمات "معادية" بطائرات مسيرة.

وقال الجيش الكويتي في بيان: "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية في القوات المسلحة مع هجمات معادية من المسيّرات اخترقت أجواء البلاد، حيث استهدفت عددا من المنشآت الحيوية"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

إدانة كويتية

بدورها، نددت وزارة الخارجية الكويتية بهجمات بطائرات مسيرة شنتها إيران ووكلاء لها الخميس، واستهدفت منشآت حيوية في البلاد، واصفة ذلك بأنه انتهاك لسيادتها ومجالها الجوي.

وقالت الكويت إن هذه الهجمات تقوض جهود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدت احتفاظها بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها واستقرارها.

وخلال حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي وحتى مساء الأربعاء، هاجمت طهران دول الخليج الست والأردن، بما لا يقل عن 6 آلاف و385 صاروخا ومسيرة، وفق بيانات رسمية من تلك الدول.

وتواصلت الاستهدافات بأول أيام هدنة لمدة أسبوعين أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، حيث تعرضت دول الخليج الست لهجمات بـ141 صاروخا ومسيرة، ولم تفسّر إيران سبب تواصل هجماتها على بلدان عربية رغم الهدنة.

واستهدفت الإمارات بـ17 صاروخا و35 مسيرة، والسعودية بـ5 صواريخ و9 مسيرات، والكويت بـ28 مسيرة، وقطر بـ7 صواريخ وعدد من المسيرات، والبحرين بـ6 صواريخ و31 مسيرة.

إعلان

وقبل إعلان الهدنة، كانت إيران تقول إن هجماتها على تلك الدول تأتي في إطار ما تصفه بأنه رد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وتضيف أنها لا تستهدف دولا بعينها، بل ما تصفها بأنها قواعد ومصالح أمريكية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفر عن قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومحطات طاقة.