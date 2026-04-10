إسطنبول.. لائحة اتهام لـ35 إسرائيليا بقضية الاعتداء على "أسطول الصمود"

أعلنت النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية إعداد لائحة اتهام بحق 35 مشتبها بهم إسرائيليين، على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف سفن "أسطول الصمود العالمي" أثناء توجهها لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن النيابة، اليوم الجمعة، بأن مكتب تحقيقات جرائم الإرهاب خلص إلى أن الأسطول المدني -الذي يهدف لإيصال مساعدات إنسانية- تعرض لتدخل مسلح من قبل عناصر أمنية إسرائيلية في المياه الدولية، إذ وصف البيان هذا التدخل بأنه يفتقر إلى الشرعية القانونية ويتسم بطابع جسيم ومنهجي.

وأوضح البيان أن الهجوم تضمن إيقاف السفن بالقوة، واحتجاز المدنيين باستخدام العنف والإكراه، وتعريضهم لاعتداءات جسدية ومعاملة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية، معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا وجسيما لأبسط قواعد القانون الدولي".

تهم بجرائم ضد الإنسانية

وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية 35 مشتبها بهم شاركوا في التخطيط والتنفيذ، وصدرت مذكرات توقيف بحق عدد منهم، ووجهت النيابة إليهم تهما ثقيلة تشمل "الإبادة الجماعية"، و"جرائم ضد الإنسانية"، و"التعذيب"، و"الحرمان من الحرية"، بالإضافة إلى "النهب" و"إلحاق الضرر بالممتلكات".

وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 42 سفينة تابعة للأسطول في المياه الدولية، واعتقل مئات الناشطين الدوليين قبل ترحيلهم، كما سُجلت اعتداءات كبيرة على المشاركين في الحراك الذي جاء في ظل حصار إسرائيلي خانق مفروض على القطاع منذ 18 عاما.

وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، كما أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 172 ألفا آخرين وسط دمار هائل طال البنية التحتية والمستشفيات والمدارس، واستمرار إغلاق المعابر والقيود على دخول المساعدات.

وفي خطوة جديدة، انطلقت السبت من مدينة مرسيليا الفرنسية طليعة "مهمة ربيع 2026″، معلنة تدشين أكبر تحرك بحري مدني لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفقا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، العضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية.