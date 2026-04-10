استطلاع لمعاريف: 77% من الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحرب على لبنان

كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن تأييد شعبي جارف لمواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله في لبنان، حيث أعرب 77% من الإسرائيليين عن رفضهم لفكرة وقف إطلاق النار، مطالبين باستمرار الضربات حتى تحقيق الأهداف المحددة، مقابل 12% فقط أيدوا وقف القتال.

وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري أمس الخميس وشمل عينة ممثلة لـ500 من البالغين بهامش خطأ 4.4%، حالة من الإجماع النادر بين الكتل السياسية، إذ بلغت نسبة تأييد استمرار الحرب بين ناخبي الائتلاف الحكومي 94%، بينما وصلت لدى ناخبي المعارضة إلى 70%.

رفض إدراج لبنان في التهدئة ومفاوضات مرتقبة

وعلى الصعيد السياسي، نقلت "معاريف" عن مصادر مطلعة أن نقاشات تدور حاليا حول السماح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات عسكرية مكثفة تتراوح مدتها بين يومين و5 أيام ضد حزب الله، قبل الانتقال إلى ممارسة ضغوط سياسية تهدف إلى وقف التصعيد.

كما كشفت الصحيفة عن كواليس محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة مع إيران، مؤكدة بذل محاولات مكثفة لإقناع تل أبيب بإدراج الجبهة اللبنانية ضمن الاتفاق.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مدعوما من كبار مسؤولي المؤسسة العسكرية، رفض شمول لبنان في أي اتفاق تهدئة مع طهران.

وتواصلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان اليوم الجمعة، بينما أعلن حزب الله شن هجمات عدة على أهداف إسرائيلية، وسط أنباء تفيد بتوجه الجيش الإسرائيلي لخفض الهجمات على لبنان جراء ضغط أمريكي.

وأمس الخميس، شنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على 52 مدينة وبلدة ومنطقة في جنوب لبنان، أدت إلى مقتل 24 شخصا بينهم أطفال ونساء، فضلا عن إصابة 5 آخرين.

ويُنتظر أن تُعقد الأسبوع المقبل في واشنطن مفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي الخميس لوكالة الصحافة الفرنسية، وذلك بعد ضربات دامية منذ الأربعاء في أنحاء لبنان، الذي لا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل تعتبران أنه غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، رغم تأكيد الوسيط الباكستاني وإيران عكس ذلك.