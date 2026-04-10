تقديرات إسرائيلية تقلل من خسائر المنظومة الصاروخية الإيرانية

بالتزامن مع الاستعدادات لعقد المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني في باكستان، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار، تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن تقييمات تشير إلى أن المقاتلات الأمريكية لم تتمكّن من إصابة العديد من المواقع التي دُفنت فيها منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية رغم استخدام قنابل ثقيلة.

وأضافت القناة أن نسبة إصابة منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية كانت "أقل من المتوقع"، وأن "خطة الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران تعرضت لخلل ناجم عن سوء تقدير بشأن إغلاق مضيق هرمز".

وأوضحت في تقييمها أن إسرائيل والولايات المتحدة اعتقدتا أن القضاء على القيادة الإيرانية سيمنع النظام من اتخاذ قرار جريء بغلق مضيق هرمز في وقت مبكر.

وتأتي هذه التقييمات في سياق مجموعة من الأخطاء تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي والأمريكي خلال الأيام الأخيرة، إذ ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الاستخبارات الأمريكية قدرت أن حوالي نصف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تزال سليمة، وذلك بعد أكثر من شهر على القصف الأمريكي والإسرائيلي في أنحاء البلاد.

وأفاد التقرير بأنه يُعتقد أن بعض منصات الإطلاق المتبقية لا يمكن الوصول إليها في الوقت الحالي، بسبب دفنها تحت الأنقاض وسط موجات الغارات الجوية.

وكانت إسرائيل قد ذكرت في مارس/آذار أنها دمرت أو عطلت حوالي 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية المقدرة بـ470 منصة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن التباين بين التقديرين قد يعود إلى الاختلافات في كيفية تصنيف إسرائيل والولايات المتحدة للمنصات السليمة ولكن لا يمكن الوصول إليها.

وقبل الإعلان عن وقف إطلاق النار، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن ضابط استخبارات في سلاح الجو الإسرائيلي ذكر أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن إيران لا تزال تمتلك أكثر من 1000 صاروخ باليستي يمكنها الوصول إلى إسرائيل، وكانت تقديرات الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب تشير لامتلاك إيران 2500 صاروخ باليستي.

كما تعتقد الاستخبارات الأمريكية -بحسب الصحيفة- أن طهران احتفظت بكمية كبيرة من الصواريخ وقاذفات الصواريخ المتنقلة.

ووفقا لتقارير الاستخبارات الأمريكية التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز، لا تستطيع واشنطن الجزم بعدد منصات إطلاق الصواريخ التي تم تدميرها، لأن إيران نشرت صواريخ تمويهية، وعلى الرغم من أن المخابئ والصوامع تحت الأرض قد تبدو متضررة، فإنه من الممكن استعادة منصات الإطلاق بسرعة من تحت الأنقاض واستخدامها في الهجمات.