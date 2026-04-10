إسرائيل تواصل قصف لبنان وسط أنباء عن توجه لخفض الهجمات

تواصلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان اليوم الجمعة، فيما أعلن حزب الله شن هجمات عدة على أهداف إسرائيلية، وسط أنباء عن اتجاه الجيش الإسرائيلي لخفض الهجمات على لبنان جراء الضغط الأمريكي.

وأكد مراسل الجزيرة أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات البازورية وحناوية وكفروة ووادي عزة وشحور وحبوش وزفتا وقعقعية الصنوبر وقعقعية الجسر وبلدة مجدل سلم والبابلية جنوبي لبنان.

وأمس الخميس، شنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على 52 مدينة وبلدة ومنطقة في جنوب لبنان، أدت إلى مقتل 24 شخصا بينهم أطفال ونساء، فضلا عن إصابة 5 آخرين.

هجمات حزب الله

وفي بيانات منفصلة، أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، كما استهدف 3 مرات مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل.

وأضاف أنه استهدف بصواريخ ومسيّرات انقضاضية مرابض المدفعية شمال مستوطنة غورن، كما استهدف مستوطنتي المطلة وشلومي شمال إسرائيل.

وقال أيضا إنه قصف بالصواريخ تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي عند نقطة جيبيا مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية، وتجمعا آخر لجنود إسرائيليين في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان، كما هاجم بمسيرة انقضاضية تجمعا للجيش الإسرائيلي في باحة موقع المرج.

كما أفاد بأنه قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي بمناطق مجمع موسى عباس وتلة شمران في محيط بنت جبيل، وفي محيط الخيام وبلدة عيناتا وبنت جبيل جنوبي لبنان.

وأكد أنه قصف بقذائف المدفعية تجمعا للجيش الإسرائيلي على طريق رشاف صربين جنوبي لبنان.

وأعلن حزب الله كذلك أنه قصف بصواريخ نوعية بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة حيفا، كما استهدف بمسيرة انقضاضية تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في باحة ثكنة برانيت وثكنة يعرا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه تل أبيب، مشيرة إلى سقوط آخر في منطقة مفتوحة.

ضغط سياسي

وبالتوازي مع الهجمات المتبادلة، كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الجيش يستعد بالفعل لتقليص الهجمات على لبنان جراء الضغط الأمريكي، بما في ذلك المكالمة الهاتفية التي جرت الليلة الماضية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح ترمب للقناة الـ13 الإسرائيلية بأن نتنياهو "سيخفف من حدة" تعامله مع لبنان.

أتى ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترمب طلب من نتنياهو -في اتصال هاتفي- خفض الهجمات الإسرائيلية في لبنان، للمساعدة في ضمان نجاح المفاوضات مع إيران.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي تأكيده أن ترمب وجه رسالة حازمة إلى نتنياهو بشأن لبنان خلال مكالمة هاتفية "كانت أقصر من محادثاتهما المعتادة".

وصرح المسؤول الأمريكي أن ترمب شعر بالقلق من أن يؤدي القتال الدائر في لبنان إلى تقويض وقف إطلاق النار والجهود الرامية لفتح مضيق هرمز.

والخميس، أعلن نتنياهو أنه أصدر تعليمات لمجلس الوزراء بفتح مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وأضاف "ستركز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وتنظيم علاقات السلام بين إسرائيل ولبنان".

ويُنتظر أن تُعقد الأسبوع المقبل -في وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن– مفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وفق ما أفاد به مسؤول أميركي الخميس لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتي المفاوضات المرتقبة بعد ضربات دامية شنتها إسرائيل الأربعاء في أنحاء لبنان، الذي لا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل تعتبران أنه غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، رغم تأكيد الوسيط الباكستاني وإيران عكس ذلك.