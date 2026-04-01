4 دفعات صاروخية تضرب إسرائيل وغارات واسعة على طهران

شهدت المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، اليوم الأربعاء، تصعيدا متزامنا مع تبادل كثيف للهجمات الصاروخية والغارات الجوية، في واحدة من أعنف جولات القتال بين الطرفين.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق 3 صواريخ من إيران باتجاه مناطق مختلفة، في حين ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الحرس الثوري أطلق 4 دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال ساعتين.

ودوّت صفارات الإنذار بشكل متكرر في مناطق واسعة داخل إسرائيل، شملت وسط إسرائيل وشمالها والجولان المحتلة ومنطقة الجليل، إضافة إلى تل أبيب التي شهدت 4 إنذارات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة.

كما أُطلقت إنذارات مبكرة في مطار بن غوريون الدولي والسهل الساحلي ومستوطنات الضفة وأسدود والنقب الغربي، في مؤشر على اتساع نطاق التهديدات الصاروخية.

من جانبه، قال الحرس الثوري إنه استهدف مواقع عسكرية وقوات إسرائيلية في مدينتي إيلات وتل أبيب، ضمن الموجة الـ89 من عملية "الوعد الصادق 4″، مضيفا أن الهجمات شملت إطلاق أكثر من 100 صاروخ وطائرة مسيّرة، إلى جانب 200 قذيفة، استهدفت مواقع أمريكية وإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإيراني أيضا استهداف مواقع لطائرات الإنذار المبكر الأمريكية (أواكس) وطائرات التزويد بالوقود في مطار بن غوريون، مشيرا إلى استخدام مسيّرات من طراز "آرش 2" القادرة على التحليق لمسافة تصل إلى 2000 كيلومتر.

إصابات وأضرار في تل أبيب

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صاروخا إيرانيا يحمل رأسا عنقوديا أدى إلى سقوط ذخائر متفجرة في 6 مواقع داخل تل أبيب ومحيطها، مع تسجيل إصابة مباشرة لمبنى في بني براك شرق المدينة.

وأشارت التقارير إلى أن فرق الإسعاف تتعامل حاليا مع نحو 20 موقعا سقطت فيها شظايا في تل أبيب الكبرى إثر الهجمات الإيرانية، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 25 شخصا، بينهم إصابة وُصفت بالخطيرة.

كما أفادت تقارير إعلامية بإصابة شخص واحد على الأقل، إثر انهيار جزئي لمبنى مكوّن من 4 طوابق جنوبي تل أبيب، جراء تداعيات الهجمات الإيرانية الأخيرة.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 106 أشخاص خلال 24 ساعة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 6286 منذ انطلاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير/شباط الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن 100 شخص يتلقون العلاج حاليا، بينهم حالة واحدة حرجة و13 حالة خطيرة.

ولم تصدر الوزارة أرقاما رسمية عن القتلى، لكن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يقدر أن 29 شخصا لقوا مصرعهم منذ اندلاع الحرب.

وبالتوازي مع القصف الإيراني، تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رصد هجمات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، تزامنا مع دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى.

غارات مكثفة على طهران

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه استكمل موجة غارات واسعة استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران.

بدوره، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني تعرُّض مناطق في شمال وشرق ووسط العاصمة طهران لغارات جوية، مع سماع دوي انفجارات متتالية، دون إعلان فوري عن حجم الخسائر.

وأعلن مساعد محافظ مدينة كرمان الإيرانية تعرض نقطتين في أطراف المدينة لقصف جوي أمريكي إسرائيلي، كما تعرض محيط مدينة سيرجان جنوبي البلاد للقصف أيضا.

وفي وسط إيران، نقلت وسائل إعلام محلية دوي انفجارات في مدينة أصفهان، دون ورود تفاصيل إضافية حول الخسائر حتى اللحظة.

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة محافظة لرستان إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "لوكاس" في مدينة خرّم آباد صباح اليوم.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، خلّفت آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن اغتيال قادة عسكريين وسياسيين، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.