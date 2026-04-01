هل ظهر إعلامي مصري بسترة من ألواح شمسية؟

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الإعلامي المصري أحمد موسى وهو يرتدي ما وُصفت بأنها "بدلة ألواح شمسية"، في سياق تفاعلي يرتبط بترشيد استهلاك الكهرباء.

وحصد المقطع نسبة انتشار واسعة، إذ تجاوزت بعض المنشورات مئات آلاف المشاهدات، وجرى تداوله على أنه مشهد حقيقي من برنامجه المذاع على شاشة فضائية "صدى البلد" المحلية.

وقد حظي الفيديو بتفاعل كبير لدى شريحة واسعة من المدونين عبر منصات التواصل، إذ عبرت بعض الحسابات عن إعجابها بالفكرة التي وصفتها بالذكية والغريبة، واعتبرتها من العوامل التي تسهم في انتشار أي رسالة توعوية بين الجمهور.

وفي سياق متصل، أشار المدون السوري أحمد زاهر إلى أن الفكرة التي ظهر بها أحمد موسى لم تخطر على بال أي مذيع سوري، رغم ما تعانيه بلاده من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي.

حقيقة الظهور

وتحققت وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة من الفيديو المتداول، وتبين أن المقطع جرى توليده بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستغلت عملية ترويج المقطع تطبيق قرارات جديدة في مصر لترشيد استهلاك التيار الكهربائي، في ظل أزمة الطاقة التي تشهدها المنطقة بفعل الحرب.

كما اتسم تصميم الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي بدقة عالية وتماسك من الناحية الفنية، وهو ما أسهم في إضفاء طابع الواقعية على المشهد.

وأظهر التحقق التلاعب في الفيديو بصورة رقمية عبر إضافة سترة غير حقيقية إلى المذيع في الفيديو، حيث جرى تعديل اللقطات الأصلية لإظهار شكل ألواح شمسية على ملابسه.

ويعود الفيديو الأصلي إلى حلقة من برنامج "على مسؤوليتي" بتاريخ 30 مارس/آذار 2026، تحدث خلالها الإعلامي أحمد موسى عن ترشيد استهلاك الكهرباء وأزمة الطاقة.

وبمراجعة المقطع الأصلي، يظهر المذيع في الدقيقة 29:43 وهو يتحدث عن توفير الكهرباء والحلول المبتكرة بملابسه المعتادة دون أي إضافات، وهو ما يؤكد تعديل النسخة المتداولة بغرض السخرية.

ولوحظ ظهور مُعرِّف حساب على الفيديو المفبرك، وبمراجعة الملف الشخصي للحساب عبر منصة "إكس" تبين أن المنصة أوقفته بعد نشر الفيديو المزيف.

ويأتي انتشار هذا النوع من المقاطع ضمن محتوى جرى تعديله بصورة رقمية، ويعاد نشره في بعض الأحيان دون الإشارة إلى زيفه أو توضيح التعديل الذي طرأ عليه، وهو ما قد يسبب حالة من الالتباس لدى بعض المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأت في مصر، السبت الماضي، حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة يتم تطبيقها لمدة شهر قابل للتمديد، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وشملت الإجراءات، وفق بيان لرئاسة الوزراء، إغلاق المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما والمسارح وقاعات الأفراح في التاسعة مساء، عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، يكون فيها الإغلاق في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء بتوقيت غرينتش).

وتشمل أيضا تقليل الإضاءة في الشوارع وخفض إضاءة الإعلانات في الشوارع بنسبة 50%، إضافة إلى تقليل مخصصات الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30%.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات كبيرة نتيجة العدوان على إيران، وردها عليه، مما أسهم في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم، وسط إجراءات حكومية متسارعة بالعديد من الدول للحد من تداعياتها على الاقتصاد والأفراد.