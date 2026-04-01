هجمات على دول الخليج.. قتيل بالإمارات وحريق بمطار الكويت

شهدت دول خليجية، الأربعاء، هجمات قال بعضها إنها من إيران، مما أسفر عن مقتل شخص بالإمارات وأضرار بناقلة نفط قبالة سواحل الدوحة، ونشوب حريقَين في خزانات وقود بمطار الكويت ومنشأة شركة بالبحرين، في حين أعلنت السعودية اعتراض 4 مسيرات.

الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي في الدولة تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة داخل الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض تنفّذها الدفاعات الجوية ضد الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة.

وقبل ذلك، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة تتعامل مع حادث وقع في مزرعة بمنطقة الرفاع نتيجة سقوط شظايا اعتراض مسيّرة، أسفر عن مقتل شخص من الجنسية البنغالية.

كما قالت الوكالة إن الجهات المختصة في أم القيوين تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا اعتراض مسيرة، مما أسفر عن إصابة شخص.

قطر

أفادت شركة قطر للطاقة بأن هجوما صاروخيا استهدف صباح الأربعاء ناقلة نفط "أكوا 1" في المياه الإقليمية شمال دولة قطر، وهي ناقلة زيت وقود مؤجرة لقطر للطاقة.

وأكد بيان للشركة بعدم إصابة أي من أفراد طاقم الناقلة بأذى، كما لم يترتب على هذا الهجوم أي آثار بيئية.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية بتعرض دولة قطر لاستهداف بـ3 صواريخ كروز من إيران، الأربعاء، وتصدت لصاروخين، في حين أصاب الصاروخ الثالث ناقلة نفط مؤجرة لقطر للطاقة في المياه الاقتصادية للدولة.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء ناقلة النفط، التي يضم طاقمها 21 شخصا، دون وقوع خسائر بشرية.

وفجر الأربعاء، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تحذير بأنها تلقت بلاغا عن تعرض ناقلة -على بعد 17 ميلا بحريا شمال الدوحة- لإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر.

ولم تتهم الهيئة جهة معينة بالوقوف وراء الهجوم، لكنها أشارت إلى أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في الحادث.

ودعت الهيئة جميع السفن العابرة في المنطقة إلى التحلي بالحذر وإبلاغها فورا عن أي نشاط مشبوه.

الكويت

قال الجيش الكويتي إنه تعامل مع 3 صواريخ جوالة و15 مسيّرة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن "عدوان إيران" أسفر عن استهداف خزان بمطار الكويت وتم التعامل معه، بينما سقطت شظايا على منزل دون إصابات.

وقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر بيان، فجر اليوم الأربعاء، اندلاع حريق كبير في خزانات وقود بمطار الكويت الدولي إثر هجوم بمسيرات من قبل إيران.

وأضافت أن الخزانات التي اندلع بها الحريق تتبع الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو)، لافتة إلى أن فرق الطوارئ باشرت فورا التعامل مع الحادث وأن الهجوم أسفر عن أضرار مادية فقط، دون إصابات بشرية.

البحرين

أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين للتوجه إلى أقرب مكان آمن.

وقد أعلنت الداخلية البحرينية فجر اليوم إخماد حريق اندلع في منشأة تابعة لإحدى الشركات جراء عدوان إيراني. وأضافت أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها في موقع الهجوم دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ويأتي الكشف عن هذا الهجوم عقب إعلان الوزارة في 3 بيانات متتالية دوي صفارات الإنذار في البلاد.

ودعت الوزارة في بياناتها المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن دون تقديم تفاصيل أخرى. وعادة ما يكون إطلاق صفارات الإنذار مترافقا مع رصد هجمات.

من جهتها، أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 186 صاروخا و419 مسيرة استهدفت مملكة البحرين منذ بدء الاعتداء الإيراني على البلاد.

السعودية

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 4 مسيرات استهدفت المملكة خلال الساعات الماضية، وذلك في بيانين منفصلين.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.