نائب الرئيس الأمريكي يصدر قريبا كتابا عن إيمانه الكاثوليكي

أعلن جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، أنه سيُصدر كتابا يتناول فيه إيمانه الكاثوليكي، بعدما أسهم كتاب سيرته الذاتية في انطلاق مسيرته السياسية نحو البيت الأبيض.

وكتب فانس، على منصة إكس، "أعمل على هذا الكتاب منذ زمن طويل، ويشرّفني أن أتمكّن أخيرا من إطلاعكم على قصتي كلها"، موضحا أن الكتاب سيُطرَح في يونيو/حزيران المقبل.

ويعد فانس (41 عاما) أحد المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس دونالد ترمب. ويروي كتابه المزمع نشره بعنوان "مناوَلَة" (Communion) "السيرة الشخصية وكيفية استعادته طريق الإيمان الكاثوليكي".

ويبدأ الكتاب، نوعا ما، من حيث انتهى كتاب فانس السابق "مرثية قروي" (Hillbilly Elegy) الذي حقق مبيعات كبيرة، كما أفاد الوصف المنشور على موقع أمازون.

وتناول فانس في كتابه الأول طفولته في كنف أسرة محدودة الدخل تعيلها أم عزباء في منطقة "حزام الصدأ" في شمال شرق الولايات المتحدة التي عانت تداعيات التراجع الصناعي.

وتحدث فيها أيضا عن المعاناة التي عاشها هو والمجتمع القروي الذي قضى فيه طفولته مع سكان المناطق الريفية الجبلية الفقيرة بالولايات المتحدة.

وتناول الكتاب نشأة فانس وتجاربه في ميدلتاون، والفترة التي قضاها في كنتاكي، فروى عن كيفية توارث الفقر بين العائلات وتناول مشاكل الإدمان والعنف المنزلي.

كما تحدث فيه عن بعض الذكريات عن جدته، وأشاد بها لأنها كانت عمود استقرار الأسرة، كما كانت تشجعه على الارتقاء وتحدي الظروف الصعبة.

وقد تم اقتباس الرواية وتحويلها إلى فيلم سينمائي بالعنوان نفسه على منصة نتفليكس عام 2020.

واعتنق فانس الكاثوليكية عام 2019 -وهو في الخامسة والثلاثين من عمره- حيث استقبله البابا فرانشيسكو لوقت قصير في الفاتيكان في 20 أبريل/نيسان 2025، قبل ساعات من وفاته.

كذلك استقبله في مايو/أيار 2025 البابا الجديد ليو الـ14، بعد أن حضر القداس الافتتاحي لتنصيب البابا.

وانتقد البابا فرانشيسكو الطريقة التي فسّر بها جيه دي فانس أحد مبادئ العقيدة الكاثوليكية لتبرير سياسة الرئيس ترمب المتشددة في ملف الهجرة.

وقبل أن يعتلي السدة البابوية، أعاد ليو الـ14 أيضا نشر كتابات -على منصة إكس- تنتقد هذا الموقف.

وأثار فانس في الآونة الأخيرة انتقادات حادة بعدما صرّح علنا بأنه يأمل في أن تعتنق زوجته أوشا فانس الديانة المسيحية بعدما نشأت على الهندوسية.