انتشال جثامين 18 مهاجرا غرقوا قبالة سواحل تركيا

لقي 18 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي حتفهم غرقا، اليوم الأربعاء، في بحر إيجه قبالة سواحل بودروم في جنوب غرب تركيا، وفق ما أعلن عنه خفر السواحل التركي.

وجاء في بيان لخفر السواحل "عقب عمليات البحث، تم إنقاذ 21 شخصا على قيد الحياة من المهاجرين غير النظاميين، بينما انتُشِلَت جثث 18 آخرين".

وقالت قناة "إن تي في" التركية إن القارب غرق عند نحو الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي -الثالثة صباحا بتوقيت غرينيتش- قبالة منتجع شهير في مديرية بودروم.

وأوضحت القناة أنه بعد تلقي نداء الاستغاثة، أرسل خفر السواحل التركي عدة قوارب وطائرات إلى موقع الحادثة لتفعيل بروتوكولات الطوارئ.

وتستمر جهود البحث والإنقاذ الشاملة بحرا وجوا، حيث تواصل السلطات تمشيط المنطقة بحثا عن أي أشخاص مفقودين محتملين. ولم تتضح حتى الآن الوجهة التي كان يقصدها المهاجرون.