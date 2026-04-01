أخبار|تركيا

انتشال جثامين 18 مهاجرا غرقوا قبالة سواحل تركيا

حفظ

MUGLA, TURKIYE - OCTOBER 24: Coast Guard boats conducts search and rescue operations off the coast of Bodrum, Mugla, Turkiye, after a boat carrying irregular migrants sinks, leaving 14 dead and two rescued, on October 24, 2025. Four Coast Guard boats, a Coast Guard diving team, a Coast Guard helicopter, and several other teams carried out search and rescue operations in the area. (Photo by Ali Ball/Anadolu via Getty Images)
صورة أرشيفية لخفر السواحل التركي أثناء عمليات بحث وإنقاذ قبالة سواحل بودروم (الأناضول)
Published On 1/4/2026

لقي 18 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي حتفهم غرقا، اليوم الأربعاء، في بحر إيجه قبالة سواحل بودروم في جنوب غرب تركيا، وفق ما أعلن عنه خفر السواحل التركي.

وجاء في بيان لخفر السواحل "عقب عمليات البحث، تم إنقاذ 21 شخصا على قيد الحياة من المهاجرين غير النظاميين، بينما انتُشِلَت جثث 18 آخرين".

وقالت قناة "إن تي في" التركية إن القارب غرق عند نحو الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي -الثالثة صباحا بتوقيت غرينيتش- قبالة منتجع شهير في مديرية بودروم.

وأوضحت القناة أنه بعد تلقي نداء الاستغاثة، أرسل خفر السواحل التركي عدة قوارب وطائرات إلى موقع الحادثة لتفعيل بروتوكولات الطوارئ.

وتستمر جهود البحث والإنقاذ الشاملة بحرا وجوا، حيث تواصل السلطات تمشيط المنطقة بحثا عن أي أشخاص مفقودين محتملين. ولم تتضح حتى الآن الوجهة التي كان يقصدها المهاجرون.

المصدر: الفرنسية

إعلان