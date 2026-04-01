لبنان: انفجارات ببيروت واشتباكات بشمع وحزب الله يطلق سربا من المسيرات

BEIRUT, LEBANON - MARCH 31: Smoke rises from an Israeli airstrike on a building in the Dahie neighbourhood on March 31, 2026 in Beirut, Lebanon. Israel has continued its aerial and ground assault in Lebanon after Hezbollah, the Iran-backed militant group in Lebanon, launched missiles at Israel in what it said was retaliation for the joint U.S.-Israeli war on Iran. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت (غيتي)
Published On 1/4/2026
آخر تحديث: 01:35 (توقيت مكة)

سُمع دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت بعد قليل من منتصف الليلة، في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله اشتباكه مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة شمع، وانطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل بسبب صواريخ من لبنان.

وفي أحداث التفاصيل، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان محمد البقالي، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منطقة الجناح جنوبي العاصمة اللبنانية بما لا يقل عن خمسة صواريخ، مشيرا إلى أنه لم يتبين بعد طبيعة الأهداف التي قصفتها إسرائيل.

وأوضح البقالي أن المنطقة المستهدفة توجد خارج الضاحية الجنوبية؛ مما يذكر بأن الجيش الإسرائيلي قد استباح العاصمة اللبنانية بشكل كامل، وأن ضرباته لم تعد مقتصرة على الضاحية.

وذكر أن الجيش استهدف في وقت سابق من مساء الثلاثاء سيارة في منطقة خلدة على الطريق الساحلي جنوبي بيروت، بالإضافة إلى استهداف مبنيين في الضاحية في ساعات الصباح.

BAT YAM, ISRAEL - MARCH 31: Israeli soldiers carry the coffin covered with an Israeli flag during the funeral for Israeli soldier, Staff Sgt. Maxsim Entis, who was killed in a battle in Southern Lebanon a day ago, among three more Israeli soldiers on March 31, 2026 in Holon Cemetery, Bat Yam, Israel. Israel and Hezbollah have continued exchanging hostilities across Israel's northern border with Lebanon, after the Iran-backed militant group began launching missiles at Israel on March 2, in what it said was retaliation for the joint U.S.-Israeli war on Iran. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
جنازة أحد الجنود الأربعة الذين قتلوا في اشتباك مع حزب الله في 31 مارس/آذار  (غيتي)

اشتباكات وسرب مسيرات

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم بشمال إسرائيل، وإعلان حزب الله استهداف مستوطنة شلومي ومدينة نهاريا وثكنة زرعيت بسرب من المسيرات الانقضاضية

سبق ذلك تأكيد الحزب اشتباكه مع قوة من الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف المدفعية في بلدة شمع وتحقيقه إصابات مؤكدة.

وفجر الثلاثاء، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 عسكريين بينهم ضابط من لواء ناحال، وإصابة 3 آخرين في معارك بجنوب لبنان، وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن الجنود قُتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله.

وفي حصيلة الثلاثاء، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 21 قتلوا وأصيب 70 آخرين جراء الاستهدافات الإسرائيلية، مما يرفع عدد القتلى إلى 1268 منذ بدء الحرب على لبنان في 2 مارس/آذار.

إعلان

وفي 2 مارس/آذار الجاري، هاجم حزب الله -حليف إيران- موقعا عسكريا إسرائيليا ردا على هجمات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واغتيالها المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها إضافة إلى توغلات برية.

المصدر: الجزيرة

إعلان