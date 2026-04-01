لبنان: انفجارات ببيروت واشتباكات بشمع وحزب الله يطلق سربا من المسيرات

سُمع دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت بعد قليل من منتصف الليلة، في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله اشتباكه مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة شمع، وانطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل بسبب صواريخ من لبنان.

وفي أحداث التفاصيل، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان محمد البقالي، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منطقة الجناح جنوبي العاصمة اللبنانية بما لا يقل عن خمسة صواريخ، مشيرا إلى أنه لم يتبين بعد طبيعة الأهداف التي قصفتها إسرائيل.

وأوضح البقالي أن المنطقة المستهدفة توجد خارج الضاحية الجنوبية؛ مما يذكر بأن الجيش الإسرائيلي قد استباح العاصمة اللبنانية بشكل كامل، وأن ضرباته لم تعد مقتصرة على الضاحية.

وذكر أن الجيش استهدف في وقت سابق من مساء الثلاثاء سيارة في منطقة خلدة على الطريق الساحلي جنوبي بيروت، بالإضافة إلى استهداف مبنيين في الضاحية في ساعات الصباح.

اشتباكات وسرب مسيرات

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم بشمال إسرائيل، وإعلان حزب الله استهداف مستوطنة شلومي ومدينة نهاريا وثكنة زرعيت بسرب من المسيرات الانقضاضية

سبق ذلك تأكيد الحزب اشتباكه مع قوة من الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف المدفعية في بلدة شمع وتحقيقه إصابات مؤكدة.

وفجر الثلاثاء، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 عسكريين بينهم ضابط من لواء ناحال، وإصابة 3 آخرين في معارك بجنوب لبنان، وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن الجنود قُتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله.

وفي حصيلة الثلاثاء، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 21 قتلوا وأصيب 70 آخرين جراء الاستهدافات الإسرائيلية، مما يرفع عدد القتلى إلى 1268 منذ بدء الحرب على لبنان في 2 مارس/آذار.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، هاجم حزب الله -حليف إيران- موقعا عسكريا إسرائيليا ردا على هجمات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واغتيالها المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها إضافة إلى توغلات برية.