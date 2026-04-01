ترمب: سنغادر إيران في غضون أسبوعين أو ثلاثة

US President Donald Trump takes a question from a reporter after signing an executive order in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on March 31, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
ترمب أشار إلى أن تعيين مسؤولين جدد في إيران يعد تغييرا للنظام (الفرنسية)
Published On 1/4/2026
آخر تحديث: 01:33 (توقيت مكة)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، أن نهاية الحرب على إيران باتت قريبة، مشددا على أن الهدف الأساسي كان منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة ستغادر إيران في غضون أسبوعين إلى ثلاثة، مضيفا "ما من سبب يستدعي بقاءنا"، وفق تعبيره.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن العملية العسكرية أدت إلى تغيير النظام في إيران، قائلا "بتنا نتعامل مع مجموعة جديدة أكثر عقلانية"، بإشارة إلى الاغتيالات التي أسفرت عن تعيين مسؤولين جدد.

وبشأن المفاوضات، صرح ترمب أن عودة إيران إلى المفاوضات أمر جيد "ولكنه ليس ضروريا"، شارحا أنه "ليس من الضروري أن تبرم إيران الاتفاق من أجل إنهاء هذه العملية العسكرية"، على حد وصفه.

وأكد أن الهدف الوحيد من الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن ذلك قد تحقق.

وتابع أن إيران ستحتاج إلى 15 إلى 20 عاما لإعادة بناء ما دمرته العملية العسكرية خلال الأسابيع الماضية.

المصدر: الجزيرة

