الأوسع منذ بداية الحرب.. هجوم إيراني استثنائي بصواريخ عنقودية يهزّ إسرائيل

شهدت إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، واحدة من أوسع موجات الهجمات الصاروخية منذ اندلاع المواجهة مع إيران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الهجوم الحالي يُعدّ الأوسع منذ بداية الحرب، في حين وصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي ما يجري بأنه حدث استثنائي، مشيرة إلى أن جُل الصواريخ تحمل رؤوسا عنقودية وتتناثر في مناطق واسعة.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت، وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، بعضها مزوّد برؤوس عنقودية.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض "جميع التهديدات" القادمة من إيران باستثناء الصواريخ ذات الرؤوس العنقودية، التي تسببت شظاياها في السقوط بمناطق عدة.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى تسجيل سقوط شظايا صاروخية في 8 مواقع مختلفة بوسط إسرائيل، مع ظهور أعمدة دخان في بعض المناطق نتيجة تطاير الشظايا.

وتحدّثت القناة 12 عن إطلاق متزامن لصواريخ من إيران ولبنان باتجاه الجولان، في حين دوّت انفجارات في سماء تل أبيب ووسط إسرائيل بالتزامن مع تفعيل متواصل لصفارات الإنذار في مدن كبرى ومستوطنات الضفة الغربية.

كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن نطاق الإنذارات اتسع ليشمل منطقة الشارون ومدينة نتانيا، مؤكدة رصد دفعات متتالية من الصواريخ الإيرانية باتجاه وسط إسرائيل خلال دقائق معدودة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن 4 صواريخ أُطلقت مباشرة نحو تل أبيب، مع استمرار الهجمات المتزامنة من إيران ولبنان.

كما تحدثت تقارير عن سقوط رؤوس متفجرة في عدة مدن وسط إسرائيل، الأمر الذي أجبر السكان على البقاء في الملاجئ لأكثر من 20 دقيقة.

وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية وقوات إسرائيلية في إيلات وتل أبيب ضمن الموجة 89 من عملية "الوعد الصادق 4″. وبث مشاهد قال إنها توثق إطلاق الدفعة الـ89 من الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.