بزشكيان: لا نضمر عداء للشعب الأمريكي وواشنطن تحت تأثير إسرائيل

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تضمر أي عداء للمواطنين الأمريكيين، وإن ما تقوم به إيران هو دفاع عن النفس وليس عملا عدوانيا.

وأضاف في رسالة موجهة إلى الشعب الأمريكي أن الشعب الإيراني لا يُكن عداء تجاه الشعوب الأخرى بمن فيها شعوب أمريكا وأوروبا ودول الجوار.

وأوضح بزشكيان أن بلاده لم تبادر قط بإشعال حرب بل تصدت بحزم وشجاعة لكل من اعتدى عليها، وأن تصوير إيران كتهديد لا يتسق مع التاريخ ولا مع حقائق الحاضر الملموسة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة "دخلت العدوان كوكيل عن إسرائيل وتحت تأثيرها وتوجيهها"، متسائلا عن "مصالح الشعب الأمريكي في هذه الحرب".

وتابع بزشكيان قائلا إن أمريكا شنت أعمالا عسكرية عدوانية غير مبررة ضد إيران مرتين وفي خضم المفاوضات، وإن ما تقوم به طهران هو رد يستند إلى حق مشروع في الدفاع عن النفس، وليس عملا عدوانيا، وفق تعبيره.

واعتبر بزشكيان أن مهاجمة البنية التحتية لبلاده تستهدف الشعب الإيراني، و"لها عواقب تتجاوز حدود البلاد"، مشيرا إلى أن استمرار "العدوان العسكري" يؤثر على حياة الناس ومواقفهم.

وأكد الرئيس الإيراني أنه رغم الضغوط، فإن طهران لم تضعف، "بل على العكس ازدادت قوتنا في مجالات عدة".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.