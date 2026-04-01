ترمب يلقي خطابا مهما الأربعاء بشأن إيران

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب سيلقي خطابا للأمة الأربعاء لتقديم ما وصفه بـ"تحديث مهم بشأن إيران".

وأوضح مقر الرئاسة الأمريكية أن الخطاب المتعلق بإيران سيكون في الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الخميس الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

جاء ذلك بعد تصريحات صحفية للرئيس الأمريكي، قال فيها إن العملية العسكرية ضد إيران قد تنتهي في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، حتى دون الحاجة إلى إبرام اتفاق مع طهران.

وأضاف ترمب أن العملية العسكرية أدت إلى تغيير النظام في إيران جرّاء الاغتيالات التي أسفرت عن تعيين مسؤولين جدد، كما أدت إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وفق قوله.

وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس أن ثلثي الأمريكيين يعتقدون ⁠أنه ينبغي ⁠للولايات المتحدة أن تعمل على إنهاء مشاركتها في الحرب مع إيران سريعا، حتى إن كان ذلك يعني عدم تحقيق ⁠الأهداف التي حددتها إدارة ترمب.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الصين وباكستان إطلاق مبادرة من 5 ‌نقاط من أجل ‌استعادة ‌السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، تضمنت الوقف الفوري للأعمال العدائية، وبدء محادثات سلام في أقرب وقت ممكن، فضلا عن دعوات إلى ضمان أمن الأهداف المدنية وممرات الملاحة وبذل الجهود لتطبيق التعددية الحقيقية.