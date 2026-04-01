مصدر إيراني يتحدث عن الوضع الصحي لمجتبى خامنئي

قالت الخارجية الإيرانية إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتمتع بصحة جيدة، في ظل غموض يكتنف وضع المرشد عززته تصريحات متتالية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قدرة مجتبى خامنئي على ممارسة مهامه.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، فإن تأخُّر ظهور المرشد علنا، "يعود إلى ظروف الحرب"، علما أنه اكتفى بنشر بيانات مكتوبة منذ اختياره لخلافة والده علي خامنئي الذي قتل في أول يوم من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأثار غياب مجتبى خامنئي تكهنات واسعة حول حالته الصحية ومكان وجوده. إلا أن التلفزيون الرسمي وبعض المسؤولين الإيرانيين قالوا إنه يتعافى من جروح أصيب بها في ضربة جوية.

وأعلن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني، الجمعة الماضي، بأن غياب المرشد الأعلى عن الظهور العلني يعود لأسباب أمنية، مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة وأنه يواصل إدارة شؤون البلاد.

وأضاف أن هذا الغياب جزء من الإجراءات الأمنية المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد، في وقت سابق لصحيفة نيويورك بوست، أن الأشخاص الذين كانوا يديرون النظام الإيراني "قُضي عليهم تماما"، مضيفا أن واشنطن تتعامل حاليا مع "أشخاص مختلفين".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى الشكوك المحيطة بالحالة الصحية للمرشد الإيراني الجديد، وقال "لم يشاهده أحد.. إنه مصاب بجروح خطرة.. لا نعرف إذا كان على قيد الحياة أم لا. أغلب الظن أنه حي، غير أنه في حالة سيئة جدا".

وتنشر وسائل الإعلام الرسمية بانتظام صورا لمجتبى خامنئي دون أن توضح ما إذا كانت جديدة. ولديه أيضا حسابات رسمية على تطبيقَي تليغرام وإكس.

ومجتبى خامنئي هو المرشد الأعلى الثالث لإيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، بعد والده ومؤسس الثورة آية الله الخميني.