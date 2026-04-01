ضربات صاروخية تعطل هبوط 6 طائرات عسكرية ومدنية بتل أبيب

أظهرت بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار"، المتخصصة في تتبع حركة الطيران، تعذر هبوط عدد من الطائرات في مطار بن غوريون داخل تل أبيب خلال الساعة الماضية، نتيجة حالة من التأهب الأمني التي ترتبط باستمرار إطلاق دفعات صاروخية من إيران ولبنان نحو المدن الإسرائيلية.

وبحسب الرصد الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، تعطل هبوط 6 من الطائرات المدنية والعسكرية في محيط المطار خلال لحظة إطلاق الإنذار، ومن بينها طائرة تابعة لشركة "العال" وطائرة أخرى تابعة لشركة "أركيا".

واضطرت بعض الطائرات، التي كانت على وشك الهبوط، من بينها طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي، إلى معاودة الارتفاع من جديد، وهو ما يشكل دلالة واضحة على اضطراب مفاجئ في الحركة الجوية فوق المطار.

وأظهرت المسارات الملاحية دخول بعض الطائرات في أنماط تحليق وفترات انتظار قصيرة، بالتزامن مع توقف مؤقت في استكمال إجراءات الهبوط. ويعكس هذا الوضع الأثر المباشر للإنذار الأمني على التشغيل الجوي في أحد أكثر المطارات حساسية داخل إسرائيل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صافرات الإنذار في محيط المطار، وهو ما تسبب في إرباك لحظي لحركة الطيران القادمة، ودفع بعض الرحلات إلى تأجيل عملية الهبوط.

ودوت صافرات الإنذار منذ صباح اليوم الأربعاء في مناطق شمال إسرائيل ومدن المركز مرات متتالية، نتيجة إطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيرة من لبنان واليمن وإيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 25 شخصا أصيبوا بفعل تساقط شظايا الصواريخ على المناطق في وسط إسرائيل، بينها بني براك.