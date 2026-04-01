ضربات صاروخية تعطل هبوط 6 طائرات عسكرية ومدنية بتل أبيب

An aerial picture shows grounded airplanes on the tarmac of Ben Gurion International Airport in Lod, east of Tel Aviv on August 8, 2020, a usually busy airport, currently inactive due to COVID-19 restrictions. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)
مجموعة من الطائرات في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب وسط إسرائيل (الفرنسية)
Published On 1/4/2026

أظهرت بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار"، المتخصصة في تتبع حركة الطيران، تعذر هبوط عدد من الطائرات في مطار بن غوريون داخل تل أبيب خلال الساعة الماضية، نتيجة حالة من التأهب الأمني التي ترتبط باستمرار إطلاق دفعات صاروخية من إيران ولبنان نحو المدن الإسرائيلية.

وبحسب الرصد الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، تعطل هبوط 6 من الطائرات المدنية والعسكرية في محيط المطار خلال لحظة إطلاق الإنذار، ومن بينها طائرة تابعة لشركة "العال" وطائرة أخرى تابعة لشركة "أركيا".

**صورة داخلية** تعطل هبوط طائرات في مطار بن غوريون (فلايت رادار)
مسارات الطائرات العسكرية والمدنية التي تعذر هبوطها في تل أبيب بفعل الضربات الصاروخية (فلايت رادار)

واضطرت بعض الطائرات، التي كانت على وشك الهبوط، من بينها طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي، إلى معاودة الارتفاع من جديد، وهو ما يشكل دلالة واضحة على اضطراب مفاجئ في الحركة الجوية فوق المطار.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأظهرت المسارات الملاحية دخول بعض الطائرات في أنماط تحليق وفترات انتظار قصيرة، بالتزامن مع توقف مؤقت في استكمال إجراءات الهبوط. ويعكس هذا الوضع الأثر المباشر للإنذار الأمني على التشغيل الجوي في أحد أكثر المطارات حساسية داخل إسرائيل.

**صورة داخلية**صفارات الإنذار في إسرائيل صباح اليوم (الجبهة الداخلية)
خريطة صفارات الإنذار في إسرائيل بفعل الرشقات الصاروخية التي شملت منطقة تل أبيب الكبرى (الجبهة الداخلية)

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صافرات الإنذار في محيط المطار، وهو ما تسبب في إرباك لحظي لحركة الطيران القادمة، ودفع بعض الرحلات إلى تأجيل عملية الهبوط.

ودوت صافرات الإنذار منذ صباح اليوم الأربعاء في مناطق شمال إسرائيل ومدن المركز مرات متتالية، نتيجة إطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيرة من لبنان واليمن وإيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 25 شخصا أصيبوا بفعل تساقط شظايا الصواريخ على المناطق في وسط إسرائيل، بينها بني براك.

المصدر: الجزيرة + وكالات

