ذي أتلانتيك: الجيش الأمريكي يدرس شن هجومين بريين داخل إيران

نقلت مجلة "ذي أتلانتيك" عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين تأكيدهم أن الجيش الأمريكي يدرس تنفيذ هجومين بريين محتملين داخل إيران، مع وصول آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة.

وبحسب المجلة، يتمثل الهجومان المحتملان في استهداف جزيرة خارك التي تُعد مركز صناعة الطاقة الإيرانية، والاستيلاء على اليورانيوم المخصب بهدف عرقلة برنامج طهران النووي، وذلك بانتظار الضوء الأخضر من الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت المجلة أنه لم يوافق بعد على أي من خياري الهجوم البري، ونقلت عن مصادر أن واشنطن لن تضمن بأي من العمليتين إنهاء الحرب في أسابيع ولا انهيار النظام أو إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضافت المجلة أن نحو 3500 من مشاة البحرية والبحارة وصلوا إلى المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع وصول 3500 آخرين خلال الأسابيع المقبلة، بينما تتمركز بالفعل مئات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية في المنطقة.

وأشار مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إلى أن السيطرة على جزيرة خارك قد تقطع مصدرا رئيسيا لإيرادات النظام الإيراني، مما يعقّد قدرته على تمويل عملياته العسكرية، ويوفّر في الوقت ذاته ورقة ضغط مهمة في أي مفاوضات مستقبلية.

ويأتي هذا في حين كشفت صحيفة معاريف أن إسرائيل تمارس ضغوطا على الرئيس الأمريكي لتنفيذ عملية برية "قصيرة وقوية" ضد إيران، قبل الانخراط في أي مفاوضات محتملة معها.

وأشارت معاريف إلى أن مسؤولين إسرائيليين يرون أن مواقف ترمب المتضاربة بين إنهاء الحرب وتصعيدها تعكس حالة تردد، في وقت يدرس فيه خيارين رئيسيين، هما تصعيد الحرب عبر استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، خاصة في جزيرة خارك والتفاوض على اتفاق يقيّد البرنامجين الصاروخي والنووي دون تدمير كامل للبنية العسكرية.

واليوم الأربعاء، قال ترمب إن النظام الإيراني طلب "للتو" وقف إطلاق النار، مؤكدا أن واشنطن لن تنظر في ذلك قبل فتح مضيق هرمز بالكامل، في حين نفت الخارجية الإيرانية للجزيرة تقديم طهران أي طلب لوقف إطلاق النار.