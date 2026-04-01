ذي أتلانتيك: الجيش الأمريكي يدرس شن هجومين بريين داخل إيران

WASHINGTON, DC - MARCH 02: U.S. President Donald Trump arrives for a Medal of Honor Ceremony in the East Room of the White House on March 02, 2026 in Washington, DC. Trump awarded three soldiers the highest military decoration; Master Sgt. Roddie Edmonds, who died in 1985, for shielding Jewish prisoners from Nazi guards during World War II; then-Staff Sgt. Terry Richardson for saving 85 lives of fellow soldiers during the Vietnam War; and Staff Sgt. Michael Ollis who died in the Afghanistan War when he shielded another soldier from a suicide bomber. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ترمب لم يوافق بعد على أي من خياري الهجوم البري (الفرنسية)
Published On 1/4/2026

نقلت مجلة "ذي أتلانتيك" عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين تأكيدهم أن الجيش الأمريكي يدرس تنفيذ هجومين بريين محتملين داخل إيران، مع وصول آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة.

وبحسب المجلة، يتمثل الهجومان المحتملان في استهداف جزيرة خارك التي تُعد مركز صناعة الطاقة الإيرانية، والاستيلاء على اليورانيوم المخصب بهدف عرقلة برنامج طهران النووي، وذلك بانتظار الضوء الأخضر من الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت المجلة أنه لم يوافق بعد على أي من خياري الهجوم البري، ونقلت عن مصادر أن واشنطن لن تضمن بأي من العمليتين إنهاء الحرب في أسابيع ولا انهيار النظام أو إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضافت المجلة أن نحو 3500 من مشاة البحرية والبحارة وصلوا إلى المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع وصول 3500 آخرين خلال الأسابيع المقبلة، بينما تتمركز بالفعل مئات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية في المنطقة.

وأشار مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إلى أن السيطرة على جزيرة خارك قد تقطع مصدرا رئيسيا لإيرادات النظام الإيراني، مما يعقّد قدرته على تمويل عملياته العسكرية، ويوفّر في الوقت ذاته ورقة ضغط مهمة في أي مفاوضات مستقبلية.

ويأتي هذا في حين كشفت صحيفة معاريف أن إسرائيل تمارس ضغوطا على الرئيس الأمريكي لتنفيذ عملية برية "قصيرة وقوية" ضد إيران، قبل الانخراط في أي مفاوضات محتملة معها.

وأشارت معاريف إلى أن مسؤولين إسرائيليين يرون أن مواقف ترمب المتضاربة بين إنهاء الحرب وتصعيدها تعكس حالة تردد، في وقت يدرس فيه خيارين رئيسيين، هما تصعيد الحرب عبر استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، خاصة في جزيرة خارك والتفاوض على اتفاق يقيّد البرنامجين الصاروخي والنووي دون تدمير كامل للبنية العسكرية.

واليوم الأربعاء، قال ترمب إن النظام الإيراني طلب "للتو" وقف إطلاق النار، مؤكدا أن واشنطن لن تنظر في ذلك قبل فتح مضيق هرمز بالكامل، في حين نفت الخارجية الإيرانية للجزيرة تقديم طهران أي طلب لوقف إطلاق النار.

المصدر: أتلانتك

