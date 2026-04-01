خبير عسكري: هذه دلالات التصعيد الصاروخي الإيراني الجديد وتوقيته

يعكس التصعيد الصاروخي الإيراني، اليوم الأربعاء، تجاه إسرائيل قدرة طهران على الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية وإدارة مناورات معقدة، رغم الضربات الجوية المكثفة التي استهدفت بنيتها التحتية والعسكرية.

ويؤكد الخبير العسكري العميد حسن جوني أن إطلاق الصواريخ من المدن الصاروخية المتعددة المنصات يظهر أن إيران لا تزال تحافظ على تنوّع مخزونها وقدرتها على الاستهداف بدقة، مما ينفي الرواية القائلة بنفاد مخزونها الصاروخي أو تدمير بنيتها بالكامل.

ويوضح جوني -في فقرة التحليل العسكري- أن الهجوم الصاروخي الجديد يحمل دلالات مزدوجة:

الرد على الضربات الجوية الإسرائيلية.

مواجهة السردية الأمريكية المتكررة حول "نفاد القدرة الصاروخية الإيرانية".

وتؤكد الهجمات أيضا أن إيران لا تزال قادرة على تنفيذ عمليات صاروخية متزامنة، من مواقع متعددة، وبمستويات مختلفة من الدقة، بما يضمن استمرار الضغط الإستراتيجي على إسرائيل، كما يقول العميد جوني.

وفي هذ الإطار، أشار مصدر عسكري إيراني لوكالة فارس إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقت حتى الساعة الـ5 من مساء اليوم الأربعاء تضاعف مرتين مقارنة باليومين الماضيين، مما يعكس تصعيدا واضحا في وتيرة العمليات العسكرية من جانب طهران.

"ردع تكتيكي"

ورغم إعلان الجانب الإسرائيلي عن تدمير بعض المدن الصاروخية، فإن الصواريخ اليوم أظهرت أن هذه المواقع لا تزال تعمل وتستطيع الخروج من عدة منصات، وهو ما يعكس قدرة على التنويع في مصادر الإطلاق وصعوبة التنبؤ بها، وهو ما يمثل عنصر ردع تكتيكيا مهما.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله إن قوات بلاده استهدفت، قبل يومين، مستودعا كبيرا للذخيرة تابعا للجيش الإيراني في أصفهان، بقنابل خارقة للتحصينات، يصل وزنها إلى 907 كيلوغرامات.

إعلان

من جهة أخرى، يعكس توقيت الهجوم -حسب الخبير العسكري- رسالة إستراتيجية محسوبة، إذ جاء بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول طلب إيران وقف إطلاق النار، وفي وقت تتعرض فيه البنية التحتية الإيرانية لهجمات جوية إسرائيلية كثيفة.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترمب إن النظام الإيراني طلب من الولايات المتحدة "للتو" وقف إطلاق النار، مضيفا أن بلاده ستنظر في مسألة وقف إطلاق النار عندما يكون مضيق هرمز مفتوحا وحرا للملاحة.

رسالة للداخل والخارج

ويوضح العميد جوني هذا التوقيت، أن الهجوم الإيراني ليس ردا تكتيكيا فحسب، وإنما رسالة سياسية وعسكرية للداخل الإيراني والخارج، تؤكد أن إيران قادرة على الردع وإدارة العمليات الصاروخية بشكل متوازن وفعّال، وكذلك الحال بالنسبة للتزامن بين إطلاق الصواريخ من العمق الإيراني وجنوب لبنان.

وشهدت إسرائيل، مساء الأربعاء، واحدة من أوسع موجات الهجمات الصاروخية منذ اندلاع المواجهة مع إيران، إذ أطلقت طهران نحو 8 صواريخ من مواقع متعددة، بالتزامن مع صواريخ انطلقت من لبنان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد الصواريخ وعمل على اعتراض معظمها، في حين سقطت رؤوس عنقودية في مناطق وسط إسرائيل، مما أسفر عن أضرار مادية متعددة، بينها سقوط شظايا صاروخية في 8 مواقع وتضرر مبنى في رامات غان شرق تل أبيب.

في المقابل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على عشرات المنشآت والبنى التحتية في طهران، بحسب البيان نفسه.