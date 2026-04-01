خبير عسكري: ساعات مهمة تنتظر الحرب على إيران

في خضم استمرار الحديث عن التحشيد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وتزامن ذلك مع جهود دبلوماسية تقودها باكستان لإنهاء الحرب، يترقب العالم خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرتقب اليوم الأربعاء وما يمكن أن يسفر عنه من قرارات بشأن الحرب المستمرة منذ 28 فبراير/شباط.

ويرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن نضال أبو زيد أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمامها ساعات مهمة، بالنظر إلى حدثين مهمين يتعلق الأول بخطاب الرئيس الأمريكي وبانتهاء المهلة الإيرانية التي حددتها لقصف شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وربط خطاب ترمب المرتقب ببعد دستوري وقانوني، حيث يخول الدستور الأمريكي للرئيس استخدام القوة لمدة 60 يوما فقط.

وقال الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة قد تنهي الحرب في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وإن طهران ليست مضطرة إلى إبرام اتفاق كشرط مسبق لتهدئة الصراع.

وذكر البيت الأبيض لاحقا أن ترمب سيلقي خطابا للأمة "لتقديم تحديث مهم عن إيران".

وأفاد مراسل الجزيرة من واشنطن مراد هاشم بأن الخطاب يأتي في لحظة حاسمة يواجه فيها ترمب تغطية إعلامية سلبية واسعة وانتقادات داخلية بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وجاء تصريح ترمب بشأن الحرب بعدما قدم في السابق جداول ⁠زمنية وأهدافا متغيرة للحرب، تتراوح بين إسقاط النظام الإيراني وإضعاف نفوذه العسكري والإقليمي.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه سيستهدف شركات تكنولوجيا أمريكية مقابل كل عملية اغتيال في إيران، وأضاف أن "الشركات التي تشارك بالتخطيط لأعمال إرهابية ستتعرض لإجراءات مضادة مقابل كل عملية اغتيال"، ابتداء من الساعة 8 مساء الأربعاء.

وفي قراءته للمسار العسكري للحرب، أوضح العقيد أبو زيد أن القصف الأمريكي الإسرائيلي في العمق الإيراني بدأ يطال قلب الصناعات الإيرانية، مشيرا إلى أنهما قسما إيران إلى مربعات جغرافية تتيح لهما المناورة الجوية، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر في البنية التحتية الإيرانية.

وامتدت الاستهدافات الأمريكية الإسرائيلية أمس إلى مدينة أصفهان التي تُعتبر -وفقا للعقيد أبو نضال- قلب الصناعات العسكرية الإيرانية.

وقال التلفزيون الإيراني إن غارات استهدفت مناطق في شمال وشرق وغرب ووسط العاصمة طهران.

إطلاق من مواقع مختلفة

وفي المقابل، تواصل إيران هجماتها داخل إسرائيل مخلّفة سقوط جرحى وخسائر، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق 3 صواريخ من إيران باتجاه مناطق مختلفة.

كما أكد التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني أطلق 3 دفعات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة خلال أقل من ساعة.

وفي السياق ذاته، لاحظ الخبير العسكري والإستراتيجي أن الجانب الإيراني لم يعد يطلق صواريخه ليلا منذ 3 أيام، وإنما فقط مع ساعات الضوء الأول أو الأخير، وبدأ يوزع عملية إطلاق الصواريخ، حيث أطلق 9 صواريخ من 9 مواقع في 7 موجات خلال ساعتين.

وأضاف مستندا إلى الإعلام الإسرائيلي أن أغلب الصواريخ التي أطلقتها إيران إما تم اعتراضها أو سقطت في مناطق مفتوحة، مما يعني أن "هذه الصواريخ أخذت بعدا دعائيا".

وعن تأثير الصواريخ العنقودية على إسرائيل، قال العقيد أبو زيد إن الصواريخ العنقودية تحمل من 60 إلى 80 قنبلة صغيرة داخل الرأس المتفجر، وبالتالي يؤدي انشطارها إلى إصابات وخسائر أو استنزاف منظومات الاعتراض الإسرائيلية.