حذرتها واشنطن سابقا.. اختطاف صحفية أمريكية في بغداد

كشفت واشنطن عن تعرُّض صحفية أمريكية للاختطاف في العاصمة العراقية بغداد، في حين أكدت السلطات العراقية ضبط مشتبه به في الحادثة التي تأتي بينما تشهد البلاد موجة هجمات متصاعدة على وقع المواجهات بين واشنطن وتل أبيب من جهة وإيران والفصائل الموالية لها من جهة أخرى.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون إن بلاده على علم بتقارير خطف صحفية أمريكية في العاصمة العراقية بغداد، مضيفا أن ‌الوزارة حذرتها سابقا من وجود تهديدات ضدها.

وأشار في منشور على منصة إكس إلى أن الوزارة ستواصل التنسيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي لضمان إطلاق ‌سراحها في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولَين في الشرطة العراقية أن الصحفية تُدعى شيلي كيتلسون، وأكدا أن أربعة رجال يرتدون ملابس مدنية خطفوها ونقلوها في سيارة.

وأضاف المسؤولان أن السلطات العراقية بدأت البحث عنها في أنحاء المدينة، لافتَين إلى أن العملية تتركز في الجزء الشرقي من المدينة حيث اتجهت سيارة الخاطفين.

توقيف شخص موالٍ لإيران

وأقرَّت وزارة الداخلية العراقية باختطاف صحفية أجنبية من قِبل مجهولين، موضحة أن قواتها باشرت على الفور ملاحقة الجناة، ولاحقت سيارة تابعة للخاطفين، مما أدى إلى انقلابها أثناء محاولتهم الهروب، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط إحدى السيارات.

وأكدت الوزارة أن الجهود مستمرة لتعقُّب بقية المتورطين وتحرير المختطفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق جميع المشاركين في العمل الذي وصفته بالإجرامي.

في المقابل، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديلان جونسون على منصة إكس إن السلطات العراقية أوقفت شخصا مرتبطا بفصيل كتائب حزب الله المتحالف مع إيران، ويُعتقد أنه متورط في عملية الخطف.

ووفقا لموقع ‌مونيتور الإخباري المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فإن كيتلسون هي صحفية أمريكية مستقلة مقيمة في روما، وقدَّمت تغطية صحفية لحروب عدة في المنطقة، وأسهمت بمقالات في الموقع.

ويُعَد العراق أحد الميادين المشتعلة في الصراع الراهن الذي أعقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، إذ انخرطت فصائل موالية لطهران في استهداف المصالح الأمريكية، يقابله هجمات على مقارها، بالتوازي مع ضربات إيرانية تستهدف مجموعات كردية معارضة شمالي البلاد.