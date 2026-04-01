4 شهداء و12 جريحا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 شهداء و12 إصابة جديدة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي إلى 72 ألفا و289 شهيدا و172 ألفا و40 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى).

وأوضحت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب استمرار الاستهداف وغياب الظروف الآمنة لعمليات الإنقاذ.

وقالت وزارة الصحة إن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت 713 شهيدا و1940 جريحا، إضافة إلى 756 حالة انتشال لجثامين من تحت الأنقاض في مختلف مناطق القطاع.

واقع ميداني مزرٍ

وجددت الوزارة التأكيد على أن الأعداد المعلنة تمثل ما وصل إلى المستشفيات فقط، وأن الواقع الميداني يشير إلى وجود مزيد من الضحايا الذين تعيق الظروف الميدانية الوصول إليهم.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنشأ الجيش 7 مواقع عسكرية جديدة على طول الخط، جُهز 5 منها للاستخدام العملياتي طويل الأمد عبر أعمال تسوية وسفلتة.

وخلال الأشهر اللاحقة، توسع التمركز الإسرائيلي عمليا إلى ما وراء الخط الرسمي، عبر وضع كتل خرسانية صفراء وتدمير مبان وتشريد سكان، مما أدى إلى حشر نحو 2.1 مليون فلسطيني في مساحة تقل عن نصف المساحة التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب، وسط ظروف إنسانية قاسية.