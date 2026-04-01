تصعيد بكردستان العراق.. مسيّرات تستهدف أربيل ودهوك وفصائل تتبنى الهجمات

شهد إقليم كردستان العراق تصعيداً ميدانياً واسعاً اليوم الأربعاء، تمثل في هجمات مكثفة بطائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية ومناطق سكنية، وذلك تزامنا مع إعلان فصائل عراقية مسلحة استهداف مصالح أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، ضمن الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى.

واستهدفت طائرات مسيرة صباح اليوم، مصنعاً يقع بين مدينة أربيل وقضاء هابات، مما تسبب في وقوع انفجارات واندلاع حريق في المنشأة. كما وثّقت مقاطع مصورة لحظة اصطدام مسيّرة ثانية بالموقع خلال محاولة السلطات المعنية السيطرة على الحريق.

في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية باستهداف طائرة مسيّرة لحقل نفطي في منطقة دهوك، في حين أصابت مسيرة أخرى منزلاً في أربيل ما تسببت في اندلاع حريق بالمنزل المستهدف، دون وقوع خسائر بشرية وفق ما أفادت به السلطات الرسمية.

من جانبه، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان رسمي، أن المحافظة تعرضت لهجوم بأكثر من 20 طائرة مسيرة خلال الليلة الماضية، مؤكداً التصدي لجميع تلك المسيرات وإسقاطها بنجاح.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من استهداف منزل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك يوم السبت الماضي بطائرة مسيرة، في سياق موجة هجمات بلغت بحسب مسؤولين في الإقليم أكثر من 500 هجوم بالصواريخ والمسيرات منذ بدء الصراع.

فصائل تتبنى الهجمات

وفي تطور آخر، أعلنت فصائل مسؤوليتها عن هذه الهجمات؛ إذ تبنى فصيل "أصحاب الكهف" العراقي المسلح استهداف ما وصفه بـ"مصالح الاحتلال الأمريكي والصهيوني" في شمال العراق بالطيران المسيّر، كما أعلن مهاجمة ما قال إنه مصالح أمريكية إسرائيلية في البحرين بعد منتصف الليلة الماضية.

بدوره أعلن فصيل "أولياء الدم" العراقي المسلح أن عناصره شنوا 5 عمليات استهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وترتبط هذه التطورات الميدانية بالحرب المباشرة التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، وهي الحرب التي أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى في الجانب الإيراني.

وترد طهران عبر إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، إلى جانب استهداف ما تسميه "المصالح الأمريكية" في دول عربية، وهو ما تسبب في أضرار بالغة بالأعيان المدنية وأثار تنديداً واسعاً من الدول المتضررة.